偷車賊持毒開車撞警　交保1個多月又犯案！拒捕害3警掛彩

記者陳以昇／新北報導

新北市一名偷車賊10月間開著贓車要去行竊，遇到警方攔查，竟開車衝撞造成1名警員受傷；未料交保後，時隔1個多月，他從操舊業偷車再被逮捕，壓制過程中又造成3名警員四肢擦挫傷，除了查獲贓車外，還搜到毒品FM2，訊後依竊盜、毒品罪移送偵辦。

▲慣竊陳男又偷車被警方逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，48歲陳姓男子在蘆洲、五股一帶偷竊車輛，再開著贓車到處竊取其他車輛內財物；10月間，他開贓車準備行竊前，被巡邏警員發現攔查，他不配合還開車衝撞，警員急忙拉住方向盤制止，卻被陳男開車迴轉甩飛，造成警員身體多處擦挫傷，事後在車內搜出安非他命，依毒品、竊盜、妨害公務等罪送辦。

▼警方起獲犯罪工具及毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

未料，時隔1個多月，蘆洲轄區再度出現多起汽車竊盜案，警方懷疑陳男交保後又重操舊業再度偷車，於是成立專案小組鎖定陳男，19日下午5時許，果然發現他又開著贓車要去行竊，經埋伏守候將他壓制逮捕，過程中陳男拒捕，還造成3警身體擦挫傷，在他車上起獲犯案工具、毒品FM2等物，訊後依竊盜、毒品罪移送偵辦，並建請羈押。

腦公！你不可以賴帳喔

▼慣竊陳男又偷車被警方逮捕，過程中警員受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）