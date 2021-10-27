心機賊3度變裝...偷走機車瘋狂繞路10公里　慘遭「外星人」完敗

▲▼褚姓男子見別人機車比自己好，加上鑰匙未拔，竟直接將機車騎走，途中還變裝3次怕被警追查。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名有竊盜前科的褚姓男子，日前騎車行經左營海軍軍區旁的停車場，發現一輛機車鑰匙未拔，而這部機車又比自己破舊車子好，於是動起歪腦筋，直接將它騎走，但又怕遭警方追查，特意途中變裝3次，企圖阻擾查緝，警方最後調閱近百支監視器下，終於將他逮捕到案，依竊盜罪嫌函送偵辦。

左營分局四海派出所接獲李姓女兵報案，指出15日將機車停放左營海軍軍區旁的停車場內，4天後要取車返家時，卻怎麼也找不到機車，這才回想起自己當時因匆忙停車後就離去，忘記將鑰匙拔下，猜想應是被人偷走了，只好趕緊報案處理。

警方受理報案後，調閱近百支監視器後發現，18日上午7點左右，一名穿著「輕便雨衣」的男子，騎車至距停車場200公尺外巷弄內換上「黃色兩件式雨衣」後，徒步進入停車場左顧右盼，發現李女的機車鑰匙未拔下，於是將其竊走，警方再調閱監視系統時，發現竊嫌怕遭查獲，竊車後不斷繞路10幾公里，直到大社區路旁停車，又再度換上「紅色連身雨衣」才放心離去，不料最後仍敗在安全帽上的「外星人」圖案。

警方釐清竊嫌的逃逸足跡後，鎖定綽號阿維的褚姓男子涉有重嫌，於23日在他的工作處帶案偵辦，並將失竊機車發還給被害人，全案依竊盜罪嫌函請橋頭地檢署偵辦。

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