LINE群組報明牌攏是假　苑裡郵局行員連救3女荷包

▲苑裡郵局連續成功阻止3名女子遭詐，通霄分局副局長邱泰永前往致贈獎狀表達感謝之意。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

通霄分局日前為感謝苑裡郵局行員，連續成功在8月、11月間攔阻3名女子遭詐，讓這3名苑裡鎮民保住辛苦積蓄；副分局長邱泰永率偵查隊副隊長劉鳳飛等同仁，特地前往拜訪苑裡郵局，感謝江姓、阮姓及王姓等3個熱心關懷民眾的行員，並頒發感謝狀，以感謝最稱職的「民眾荷包守門員」。

警方表示，苑裡鎮1名彭姓女子，8月間在網路結識自稱美國點腦軟體工程師網友，辯稱要成立慈善基進會要求彭女匯款美金4000元至國外不明帳戶，前往苑裡郵局匯款時，經行員江正銓關懷提問發現可疑，向該郵局柳經理報告並通報通霄分局苑裡分駐所員警到場，成功攔阻民眾受騙。

另外，1名王姓女子，11月間在網路看到有人分享加入LINE群組，即可領取股票明牌飆股，加入該群組後屢遭引誘推薦，而深信跟著老師操作即可獲利，前往苑裡郵局欲匯款8萬元給對方時，也被行員阮鴻明發現可疑，因而通報警方前來處理，也替王女保住積蓄。

數天後，又有1名陳姓女子，在網路結識自稱美國機械工程師男網友，佯稱研究機械相關工程需要開發基金，要求陳女而至苑裡郵局欲匯款5萬元到不明帳戶，所幸也是被行員發現後，趕緊通報警方成功阻詐。

警方也呼籲，民眾，交友軟體充斥詐騙陷阱，民眾務必提高警覺，遇到要「匯款」小心就是詐騙！詐騙集團常會扮演網友、投資顧問或客服人員等多種角色，透過不同LINE、FB、IG帳號和被害人聯絡行騙，民眾可善用「165全民防騙」粉絲專頁所公告「詐騙LINE ID」、「假投資（博奕）詐騙網站」等貼文，謹慎過濾，以免受騙。

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