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獨／4月激瘦28公斤變高雄議會女神！她羞親曝：明年穿比基尼

▲高雄市議員一場鄭孟洳出席一場健美比賽，站在健美先生旁邊，感覺特別嬌羞 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市議員鄭孟洳出席一場健美比賽，站在健美先生旁邊，感覺特別嬌羞 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一場全台健美比賽在高雄市舉行，其中也找來高雄市議會新一代女神鄭孟洳，四個月狂甩28公斤的她，站在健美先生旁邊頒獎，感覺就像是小女人般的嬌羞，至於被問到會不會參加明年的比基尼健美賽，鄭孟洳非常肯定的說：「有！我在努力中」。

國內知名健身連鎖企業再19日舉辦健美必賽，超過250位的選手來報名參賽，而4個月狠甩28公斤的高雄市議員鄭孟洳也受邀到場觀看比賽，同時也被邀請成為頒獎人，只是站在健身有成的選手旁邊，鄭孟洳看起來特別嬌小，同時也略帶嬌羞的感覺，眼睛都不敢直視，鄭孟洳說：「我發現我上去之後，不是因為在台上緊張，我上去的時候是因為看到他們好害羞，有那種小女人的感覺」。

▲高雄市議員一場鄭孟洳出席一場健美比賽，站在健美先生旁邊，感覺特別嬌羞 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鄭孟洳表示非常羨慕她們的線條，明年不排除出賽 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市議員一場鄭孟洳出席一場健美比賽，站在健美先生旁邊，感覺特別嬌羞 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鄭孟洳表示非常羨慕她們的線條，明年不排除出賽 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過這場競賽還有「比基尼」賽，現在有長期健身習慣的鄭孟洳是否會在明年參賽，她說：「有！我在努力中，我剛看到那些比基尼選手，她們的線條真的很美，那也是我一直以來的目標，我也希望我也能練成這樣的肌肉線條，當然有機會的話，可以練成，當然也會來比賽」。

▲高雄市議員一場鄭孟洳出席一場健美比賽，站在健美先生旁邊，感覺特別嬌羞 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市議員鄭孟洳出席一場健美比賽，站在健美先生旁邊，感覺特別嬌羞 。（圖／記者吳奕靖攝）

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