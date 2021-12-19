獨／日夜輪班12hrs！　「肌肉悍警」健美封王哭了

記者吳奕靖／高雄報導

國內一家連鎖健身企業舉辦健美比賽，吸引超過250個選手來參加，其中古典健美比賽奪下冠軍的吳其航，因為具有警職身份，讓主持人在宣布封罐的時候，還特別提到他的職業，而來到後台，吳奇航面對訪問還落下了男兒淚，他說警察需要日夜顛倒12小時輪班，要訓練真的很辛苦。

▲吳其航奪下古典健美賽冠軍，接受採訪哭了 。（圖／記者吳奕靖攝）

主持人在健美比賽的最後名次宣布，特別強調在古典健美比賽封冠的選手，他一說是「警察」，全場的人無不非常驚訝，隨著他來到後台，迎接他的是選手、教練的擁抱，因為這一冠來得非常不容易，連他也忍不住落下男兒淚，雖然他已經不是第一次奪冠，但是面臨疫情等許多勤務，他得要完成之外，也要找時間訓練自己。

▲吳其航奪下古典健美賽冠軍 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳其航希望同事們都能多照顧自己健康，多多運動 。（圖／記者吳奕靖攝）

吳其航目前在台北市警察局的大同分局轄下派出所服務，他透露了自己的落淚的心情：「備賽真的不太容易，還要上班，上班的時數很長，還要準備比賽，覺得自己苦盡甘來，很幸運」，因為警察在日夜輪班上班12小時，所以自己每天早上四點就要起床健身，七點就要準時上班，然後就開始12小時的輪班。

而且為了要控制體態，就連飲食就得要控制，他也說自己平常的飲食都要自己準備，不過對於奪冠之後，他還是選擇低調，不願意透露自己的服務單位，因為他怕會造成同事的困擾，這是他私下參加的比賽，而他也希望透過自己的努力，讓其他同仁去運動，增加全台灣警察參加運動的風氣」。