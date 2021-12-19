高雄不同意票狂勝20萬　綠營：陳其邁扮演「南票北送」關鍵角色

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者杜冠霖、陶本和／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投全數未通過，高雄以平均二十萬票的幅度，成為全國不同意票領先最多的城市，順利「南票北送」，扮演蔡蘇體制在地方最強力的捍衛者。對此，黨內人士透露，高雄市長陳其邁發揮調和鼎鼐的長才，成功整合綠營，是最主要原因。

2020年前高雄市長韓國瑜遭到罷免，陳其邁後在市長補選中勝出，據黨內人士指出，陳就任之前，民進黨在高雄執政已經長達二十年，黨內的各方系統，也有相當程度的發展。此次公投牽動2022年地方選舉，也讓民進黨內人士積極投入，過程中偶有摩擦，一度引發高雄政壇議論。

黨內人士表示，一向以市政為重的陳其邁，清楚了解到四項公投結果與高雄產業發展息息相關，「每一個都要守下來」，在府院定調啟動全國説明會後，便主動邀集高雄綠營各系統代表及黨公職，以衝出全國最多不同意票為目標，將各自的競爭，轉變成共同對外的不同意票最大化。

昨公投結果出爐，四大公投從幾個月前不同意方大幅落後，最後變「四個不同意」一舉逆轉，黨內人士透露，高雄不但如預期般成為不同意票領先最多的城市，甚至成為帶動全國公投票領先的指標城市，大幅提振綠營士氣，「以政策控形象見長的陳其邁，發揮出令人印象深刻的『南票北送』功臣角色。」