高雄國中校花身中14刀　下半身赤裸慘死甘蔗園

▲黃姓少女在甘蔗園遭殺害焚屍，因地處偏僻，遇害2天後屍體才被發現。



圖文／鏡週刊

18年前，高雄一名國中剛畢業的校花，被人發現身中多刀、下半身赤裸，陳屍甘蔗園，警方根據通聯，鎖定死者的男性友人涉有重嫌，不過，3次偵訊，他都否認犯案，連警方在偵訊室貼滿死者的解剖照，也不動如山，由於沒有具體證據，警方只能放人，沒想到，他卻在死者頭七當天，主動投案，偵辦過程中還發生死者託夢、附身等靈異現象，讓全案蒙上一層神祕面紗。

一開始由於死者身上沒有證件，警方只能根據她身上的項鍊及戒指，過濾附近的失蹤人口，一名黃姓少女的家屬接獲通報，趕到殯儀館指認，少女的母親一眼就從死者的項鍊認出是自己的小女兒，當場痛哭失聲。

▼顏男投案後，被警方帶回案發現場進行模擬。



警方根據家屬提供的線索，密集約訪死者好友，希望釐清她離家後的行蹤，並全面過濾通聯紀錄，深入追查後，鎖定與死者往來最密切的三名男子，要他們交代少女離家當日行蹤。

▼家屬靠死者身上的項鍊及戒指，確認死者身分。



其中，顏姓男子是死者最後通話的對象，被認為涉嫌重大。當年參與偵辦的楊姓員警回憶，顏曾二度到警局說明，雖然他冷靜交代當天與少女通話的過程，也坦承有見面，但警方發現他的說詞與掌握的事證並不相符。由於他曾在案發現場附近做鐵工，有地緣關係，因此第三度要他到案說明。

▼顏男被警方帶回現場模擬時，遭死者家屬上前圍毆。



為了突破顏的心防，警方特地把偵訊時間定在晚間，並在偵訊室的牆壁貼滿死者生前的照片，以及死後屍體解剖的照片共30餘張，希望給他壓力，不料，顏仍故作鎮靜。但顏隔天竟在父親的陪同下，向警方投案，承認殺人，巧合的是，當天正是死者的頭七。

顏投案隔日，警方帶他重回現場模擬，死者家屬聞訊到場圍觀，並衝上前追打他，就在顏向黃父下跪道歉時，黃姓少女的乾媽突然出現被附身的現象，原本的晴空也突然烏雲密布、颳起大風。雖然死者家屬質疑還有出其他共犯，但檢警調查後，並未找到有共犯的證據，最後只起訴顏一人。



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