　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄國中校花身中14刀　下半身赤裸慘死甘蔗園

黃姓少女在甘蔗園遭殺害焚屍，因地處偏僻，遇害2天後屍體才被發現。（東森新聞提供）

▲黃姓少女在甘蔗園遭殺害焚屍，因地處偏僻，遇害2天後屍體才被發現。

圖文／鏡週刊

18年前，高雄一名國中剛畢業的校花，被人發現身中多刀、下半身赤裸，陳屍甘蔗園，警方根據通聯，鎖定死者的男性友人涉有重嫌，不過，3次偵訊，他都否認犯案，連警方在偵訊室貼滿死者的解剖照，也不動如山，由於沒有具體證據，警方只能放人，沒想到，他卻在死者頭七當天，主動投案，偵辦過程中還發生死者託夢、附身等靈異現象，讓全案蒙上一層神祕面紗。

一開始由於死者身上沒有證件，警方只能根據她身上的項鍊及戒指，過濾附近的失蹤人口，一名黃姓少女的家屬接獲通報，趕到殯儀館指認，少女的母親一眼就從死者的項鍊認出是自己的小女兒，當場痛哭失聲。

▼顏男投案後，被警方帶回案發現場進行模擬。

顏男投案後，被警方帶回案發現場進行模擬。（東森新聞提供）

警方根據家屬提供的線索，密集約訪死者好友，希望釐清她離家後的行蹤，並全面過濾通聯紀錄，深入追查後，鎖定與死者往來最密切的三名男子，要他們交代少女離家當日行蹤。

▼家屬靠死者身上的項鍊及戒指，確認死者身分。

家屬靠死者身上的項鍊及戒指，確認死者身分。（東森新聞提供）

其中，顏姓男子是死者最後通話的對象，被認為涉嫌重大。當年參與偵辦的楊姓員警回憶，顏曾二度到警局說明，雖然他冷靜交代當天與少女通話的過程，也坦承有見面，但警方發現他的說詞與掌握的事證並不相符。由於他曾在案發現場附近做鐵工，有地緣關係，因此第三度要他到案說明。

▼顏男被警方帶回現場模擬時，遭死者家屬上前圍毆。

顏男被警方帶回現場模擬時，遭死者家屬上前圍毆。（東森新聞提供）

為了突破顏的心防，警方特地把偵訊時間定在晚間，並在偵訊室的牆壁貼滿死者生前的照片，以及死後屍體解剖的照片共30餘張，希望給他壓力，不料，顏仍故作鎮靜。但顏隔天竟在父親的陪同下，向警方投案，承認殺人，巧合的是，當天正是死者的頭七。

顏姓男子把黃姓少女載到偏僻的甘蔗園，並以預藏的磚塊猛砸少女頭部。

顏投案隔日，警方帶他重回現場模擬，死者家屬聞訊到場圍觀，並衝上前追打他，就在顏向黃父下跪道歉時，黃姓少女的乾媽突然出現被附身的現象，原本的晴空也突然烏雲密布、颳起大風。雖然死者家屬質疑還有出其他共犯，但檢警調查後，並未找到有共犯的證據，最後只起訴顏一人。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

更多鏡週刊報導
【校花幽魂逼認罪1】甜美校花朋友多　深夜接了一通電話竟成奪命叩
【校花幽魂逼認罪2】滿屋解剖照凶手仍不認罪　死者頭七他竟投案警詫異
【校花幽魂逼認罪3】受害少女數度託夢申冤　命案現場附身乾媽扯共犯

►濕氣去去走！超需要這台

ET快訊
蕾神半夜大戰王力宏　周杰倫也醒著！突PO「一張畫」網秒懂
今起雨勢先炸3天　入冬最強冷空氣來襲！探11度時間點曝
第二波熊好券今開放！限時登記　最多爽拿1500
李靚蕾一句「半夜2:00約砲」藏貓膩！　網翻3天前開戰文浮真
李靚蕾亮「關鍵底牌」2文件打臉王力宏！怒掀房產真相：贍養費一
王力宏「澄清文被抓錯誤」廣告小妹痛打　網笑翻：又要被蕾神槌了
王力宏「好爸爸」房子只讓妻兒免費住18年　女醫嗆：摳門王還想

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男投宿旅館設備故障換房　藏枕頭下的槍彈忘記拿慘了

IG點1個讚秒賺30元　基隆求職男反賠光30萬老本

22歲男請朋友「1杯飲料」慘了　被老闆提告下場出爐

高雄甜美國中校花朋友多　深夜接一通電話竟半裸慘死甘蔗園

首例！冒用2台大醫科生當榜單招生　補習班主任慘賠6萬

高雄國中校花身中14刀　下半身赤裸慘死甘蔗園

他襲胸女同事「喝酒想靠一下」　KTV監視器還原真相下場慘

假日忙翻太累了　飯店廚師下班騎車「中橫公路」摔落路旁水溝

飲料店員工泡飲料給朋友喝　被判3個月有期徒刑！同業力挺老闆

快訊／台中石岡水壩驚見無頭屍！外觀腐爛身分調查中

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

沒兩段式左轉！騎士違規越車流　無視駕駛按喇叭提醒...仍撞車倒地

男投宿旅館設備故障換房　藏枕頭下的槍彈忘記拿慘了

IG點1個讚秒賺30元　基隆求職男反賠光30萬老本

22歲男請朋友「1杯飲料」慘了　被老闆提告下場出爐

高雄甜美國中校花朋友多　深夜接一通電話竟半裸慘死甘蔗園

首例！冒用2台大醫科生當榜單招生　補習班主任慘賠6萬

高雄國中校花身中14刀　下半身赤裸慘死甘蔗園

他襲胸女同事「喝酒想靠一下」　KTV監視器還原真相下場慘

假日忙翻太累了　飯店廚師下班騎車「中橫公路」摔落路旁水溝

飲料店員工泡飲料給朋友喝　被判3個月有期徒刑！同業力挺老闆

快訊／台中石岡水壩驚見無頭屍！外觀腐爛身分調查中

44.3%民眾預期薪資上漲　逾5成估年終將上看3個月！

戴資穎深夜發文：2021很開心也很難過　結果不是最好但超越自己

台股跌逾50點！半導體千金股走弱　力旺、祥碩跌逾2%

王力宏遭爆性成癮！專家揭6症狀「每天必打一炮」：染性病機率高

「李靚蕾為何不反省一下」　他同情王力宏反問：壓抑婚姻讓他變渣

今起雨勢先炸3天　入冬最強冷空氣週末來襲！低溫11度時間點曝

男投宿旅館設備故障換房　藏枕頭下的槍彈忘記拿慘了

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂　眾人熬夜盯王力宏大戰

聖誕節急凍探10℃↓　首波寒流恐報到！最低溫時間曝

王力宏長文「不道歉前妻」敗好感！2美女主播震怒：到底有多愛錢啦

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

社會熱門新聞

飲料店員工泡飲料給朋友喝　被判刑3個月

高雄國中校花身中14刀　下半身赤裸慘死甘蔗園

快訊／台中石岡水壩驚見無頭屍

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

比特犬咬死男童　潘孟安曝認養最新進度

飯店廚師下班中橫公路摔落路旁水溝

高雄甜美國中校花朋友多　深夜接一通電話竟慘死

他KTV襲胸女同事「喝酒想靠一下」　下場慘

22歲男請朋友1杯飲料慘了　被老闆提告下場出爐

日夜輪班12hrs！「肌肉悍警」哭了

台南伯撿金融卡！竟要「存款1／10」報酬

冒用2台大生當榜單　補習班主任賠6萬

快訊／屏東轎車碰撞遊覽車！2人斷腿命危搶救中

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

更多熱門

相關新聞

他KTV襲胸女同事「喝酒想靠一下」　下場慘

他KTV襲胸女同事「喝酒想靠一下」　下場慘

高雄市一名黃姓男子在知名KTV走廊碰了女同事的胸部，因此吃上官司。法官依黃男犯《性騷擾防治法》判刑拘役30天，可易科罰金，以1000元折算一天，換算罰3萬元可免坐牢。

日夜輪班12hrs！「肌肉悍警」哭了

日夜輪班12hrs！「肌肉悍警」哭了

獨／4月激瘦28公斤變高雄議會女神！

獨／4月激瘦28公斤變高雄議會女神！

高雄不同意票狂勝20萬　綠營：陳其邁扮演「南票北送」關鍵角色

高雄不同意票狂勝20萬　綠營：陳其邁扮演「南票北送」關鍵角色

女騎士不要命！闖紅燈險被輕軌撞　

女騎士不要命！闖紅燈險被輕軌撞　

關鍵字：

鏡週刊高雄

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

李靚蕾媽「超硬背景」不輸王爸媽：說她要錢誰信？

快訊／Yumi認與王力宏交往　認了「刻骨銘心」：是他婚前的正式女友

王力宏痛訴：5年8個月婚姻活在威脅勒索下

Yumi曬王力宏恩愛對話鐵證　網揪5點「造假痕跡」：妳穿梭時空？

王力宏全文邏輯死亡！「只有1句是實話」網全認同

明天就是冬至　6大禁忌一次看

王力宏爆找「娛樂圈大姐大」壓新聞被拒！　周玉蔻給線索

王力宏澄清文「寫錯李靚蕾本名」網氣炸：到底多沒心

圈內第一渣！狗仔揭「大咖有人罩」曝關鍵：他被揍過

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面