高雄甜美國中校花朋友多　深夜接一通電話竟半裸慘死甘蔗園

▲顏姓男子把黃姓少女載到偏僻的甘蔗園，並以預藏的磚塊猛砸少女頭部。



圖文／鏡週刊

18年前，高雄一名國中剛畢業的校花，被人發現身中多刀、下半身赤裸，陳屍甘蔗園，警方根據通聯，鎖定死者的男性友人涉有重嫌。偵辦過程中陸續發生死者託夢、附身等靈異現象，讓全案蒙上一層神祕面紗。

2003年8月29日，一名農夫前往高雄橋頭一處甘蔗園工作，發現水溝有個類似假人模特兒的東西，好奇走近一看，竟是一具真人屍體，且有蒼蠅圍繞，嚇得立刻報警。

警方到達後立即封鎖現場採證，確認死者是一名女性，頭部及上半身被火焚燒過，上半身僅穿內衣，下半身赤裸，牛仔褲及內褲被脫下丟在旁邊，死者身上被刺多刀，一把牛排刀的刀刃還斷裂卡在體內，後腦也被重物砸過，死狀悽慘。

▼顏男用牛排刀刺殺少女，因用力過猛，刀刃斷在死者胸腔內。



一開始警方懷疑這是一起性侵殺人案，並從凶手用牛排刀殺人、去漬油焚屍的手段研判，應該不是臨時起意，且可能與死者熟識，並有極深的怨恨。不過，法醫相驗遺體後，並未發現死者遭性侵的跡象。

由於死者身上沒有證件，警方只能根據她身上的項鍊及戒指，過濾附近的失蹤人口，一名黃姓少女的家屬接獲通報，趕到殯儀館指認，少女的母親一眼就從死者的項鍊認出是自己的小女兒，當場痛哭失聲。

▼家屬靠死者身上的項鍊及戒指，確認死者身分。



黃姓少女的姊姊告訴警方，妹妹長得很漂亮，是學校校花，剛從國中畢業，27日晚間接到一通電話，說要出門找朋友，後來就沒了消息。她和妹妹感情很好，二人戴一樣款式的戒指，至於妹妹脖子上的項鍊，則是媽媽剛買給她的畢業禮物。

為了緝凶，警方根據家屬提供的線索，先找死者的男友詢問，他說，女友失蹤當天，二人並未碰面，由於他有不在場證明，因此排除涉案。警方調查，少女的父母離異多年，她平時與父親同住，因為長相甜美、個性外向，在校外也有不少朋友，此外，她也經常到網路聊天室聊天，警方密集約訪死者好友，希望釐清她27日晚間的行蹤，並全面過濾通聯紀錄，深入追查後，鎖定與死者往來最密切的3名男子，要他們交代27日的行蹤。

▼警方封鎖命案現場，找到一罐用來焚屍的去漬油。



其中，顏姓男子是死者最後通話的對象，被認為涉嫌重大。當年參與偵辦的楊姓員警回憶，顏曾二度到警局說明，雖然他冷靜交代當天與少女通話的過程，也坦承有約少女見面，但警方根據他供稱的路線重新勘查，發現他的說詞避重就輕，與警方掌握的事證並不相符。

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