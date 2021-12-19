▲新北耶誕城吹起客家風，侯友宜攜手楊文科推廣竹縣農特產。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與新竹縣政府18日聯名合作，於新北歡樂耶誕城舉辦「好客竹縣月來樂耶誕」市集，展售新竹縣農漁特產及客家文化體驗，共同行銷兩縣市的客家文化及旅遊產業，不用到新竹也能感受新竹的客家特色風情及美味農漁特產。後續也將透過新北市果菜公司及農會通路，協助新竹縣的小農銷售各式農特產品。

新北市長侯友宜與新竹縣長楊文科互相圍上新北客家特色的「友誼藍染圍巾」，而新竹縣長楊文科也回贈特色柿餅，象徵兩縣市在「客家文化」、「農特產品」、「觀光旅遊」的合作交流，同時展現新北市及新竹縣的友好情誼，好柿成雙。

▲新北市與新竹縣未來將深化城市交流。

新竹縣長楊文科表示，新北耶誕城是新北年度盛典，行銷新竹縣的特色客家文化以及多種美味的農漁特產，包含當季最對味的柿餅及九降風烏魚子等，而除了農漁特產之外，新竹縣更有北埔老街、內灣老街、湖口老街、新瓦屋客家文化保存區等具有濃濃客家特色的有趣景點，歡迎新北市民來踏青遊玩。今日活動現場來了許多旅居新北的客家鄉親到場支持，引發熱烈搶購。

侯友宜表示，新北市擁有超過400萬人口，不僅具有深厚的消費力，其中更有64萬的客家人口，發展出豐富的客家文化。今年的耶誕城，由新北搭台，全台一起來，這次特別邀請新竹縣來新北耶誕城作客交流，讓耶誕城吹起新竹風，讓市民朋友輕鬆體驗新竹縣的好吃好玩。

▲新竹縣農特產甜柿與橄欖蜜餞。

侯友宜說，而未來將深化城市交流，包含邀請新竹縣參加新北的義民祭文化慶典，以及互相宣傳每年4、5月具有客家意象的桐花特色遊程，共同行銷兩縣市的客家文化及旅遊產業。此外，後續也將透過新北市果菜公司及農會通路，強化銷售新竹縣優質各式農特產品，將於柑橘產季協助銷售172萬台斤，一起成為農友最堅實的後盾。

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