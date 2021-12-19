鄭運鵬批侯友宜迴避保護市民責任　「朱立倫不是主席職務失敗」

▲新北市長侯友宜（左）、國民黨主席朱立倫（右）。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委鄭運鵬19日表示，昨天的公投台灣沒有輸家，國民黨主席朱立倫成功領導出國民黨的反攻氣勢，只是沒有感動到更多的國人，「這是路線失敗，不是主席職務失敗」，反觀新北市長侯友宜選擇不表態，「這不是承擔新北市長的義務，而是迴避保護新北市民的責任」。

鄭運鵬19日上午以「朱立倫與侯友宜」為題在臉書發文表示，整體而言，昨天的公投台灣沒有輸家，民進黨身為執政黨，接下來要負起全責，做好做壞，全數承擔，「我們要使盡全力讓國家發展，讓全體國民都成為贏家」。

鄭運鵬說，但是對國民黨來說，當然是敗仗，每個政黨的每一場選戰都有勝敗，失利了再努力就好，他也不認為應該有什麼戰犯，不過這一役朱立倫和侯友宜兩位領導人，顯然都把自己的真實政治性格展現出來。

鄭運鵬認為，朱立倫顯然不是過去他自己希望營造的正常倫形象，他全力拉下可以連任的前國民黨主席江啟臣之後，卻選擇走更極端的路線，「他的精算是國民黨整體的失算」，但至少他勇敢承擔了這個路線，至少也開出70%的國民黨死忠基本盤。

鄭運鵬指出，在總體四成投票率的狀況下，他認為朱立倫的確成功領導出國民黨的反攻氣勢，只是沒有感動到更多的國人，「這是路線失敗，不是主席職務失敗」。

鄭運鵬再指，侯友宜和朱立倫相反，他選擇不表態，「有能力而不表態，這是作態」，這不是承擔新北市長的義務，而是迴避保護新北市民的責任，新北市和北台灣國民黨的死忠支持者，也的確在重啟核四這議題，做了部分的跑票選擇，「侯友宜至少出賣了他們」。

鄭運鵬也說，很多民進黨的支持者會拿侯友宜來虧國民黨，過譽他是清流或者有承擔，其實不然，過去幾年民進黨曾經在同婚、疫情、公投等關鍵議題上，也有少數人選擇這種趨吉避凶、保護自己犧牲大局的立場，國民黨支持者也會反串稱讚他們是民進黨的良心，「一模一樣的狀況，我們當然不以為然」。

鄭運鵬認為，如果侯友宜在投票前、在國民黨決策前，願意公開或私下勸諫朱立倫不要採取堅壁清野的公投立場，嚴正站在新北市民的身份，要求國民黨只能「三個同意，重啟核四不同意」，今天他就願意給侯友宜恰如其分的掌聲，「朱立倫承擔，侯友宜相反」。