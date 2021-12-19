▲2021新北藝起來新莊串門子，破解廟街古蹟廟宇、傳統美食秘密。（圖／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

「2021藝起來新莊串門子」19日於新莊廟街精彩登場，新北市政府首度邀得國際知名動漫《名偵探柯南》進行合作，大批粉絲戴著黑框眼鏡及繫上紅色領結，也有身穿「柯南藍」上衣，或是裝扮成怪盜基德、毛利小五郎等角色投入解謎遊戲，沸騰整條新莊廟街。新北市副秘書長張其強來到廟街與柯南一同實境解謎，聯手解開古蹟廟宇及傳統美食，經過百年仍香火鼎盛、生意興隆的秘密，全場驚艷。

張其強表示，「藝起來新莊串門子」活動，從去年開始辦理，今年適逢《名偵探柯南》日前迎來單行本漫畫第100集發售紀念，新北市政府決定與柯南聯名，讓傳統文化與人氣動漫能在新莊有巧妙又趣味的結合，並進行別開生面的文化交流。同時也號召大家使用新北加倍券，活絡廟街商圈經濟之餘，還有機會抽大獎。

名偵探柯南在新莊廟街的解謎三部曲，分別為110年12月19日首部曲「柯南與你的廟街巡禮」、111年1月8日二部曲「小蘭與新一穿梭百年古蹟」、111年1月15日最終曲「安室透VS赤井秀一廟街追逐戰」，實境解謎地點包括新莊廟街各大廟宇及知名店鋪，不只能夠體驗柯南劇中懸疑的情節，還能享受新莊在地的文化薰陶及美食饗宴。

文化局表示，「2021藝起來新莊串門子」還包括限定集章活動、專屬看板打卡點及人偶見面會。此外，新莊文化藝術中心與新北市立圖書館新莊分館也分別規劃一系列精彩的各式戲曲展演和小旅行，相當適合親子出遊、闔家前往，更多資訊請至「新北市文化局」網站及「加倍奉還」主題網站查詢。

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