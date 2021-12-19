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快訊／侯友宜：我一定會帶著我的價值　全力為人民做事

▲新北市長侯友宜出席2025世壯運組織委員會揭牌儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

四大公投皆未過關，新北市長侯友宜昨（18日）晚間表示，他願意承擔公投結果。侯友宜今（19日）上午赴福山天惠堂參拜祈福、捐贈儀式及贈匾，他在受訪時再度指出，願意承擔公投過程中所有的批評及指責，他也強調：「我一定會帶著我的價值，全力、努力為人民做事！」

侯友宜指出，新北市有3案公投是「同意大於不同意」（反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁），僅有1案（重啟核四）是不同意大於同意。

侯友宜表示，核廢料歷經很多政府都說要處理，但一擺就擺了40年，就這樣擺在人口稠密的地區，無法兌現承諾，認為中央要積極面對處理，才是守護國家安定，讓能源能夠往前走的最重要關鍵，希望中央能夠拿出魄力解決核廢料問題。

談及公投的紛擾，侯友宜說，過程中大家要互相尊重，結果出來後則要開始思考如何為人民健康、國家安定及產業發展，有錢、有責的人都要扛起責任來幫助人民安居樂業，才是有為的政府，要團結努力為人民做事。

針對後續的2022、2024選舉，侯友宜則說，此次選舉結果只是針對公投，有結果後就尊重，未來最重要還是努力為人民做事，不要辜負人民的託付，團結在一起才是最大力量，不論自己在哪個角色都會全心全意為人民做事，「這才是我心中最重要的價值，我一定會帶著我的價值，全力、努力為人民做事！」

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