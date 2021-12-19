「新北希望市集」咖啡師眾星雲集　特調咖啡「愛情麋鹿」慶耶誕

▲「新北希望市集」咖啡師眾星雲集。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市「第7屆咖啡爽節」於新店碧潭12月18、19日2天，同時辦理「2021第五屆爽節全國咖啡沖煮賽」，現場農業局長李玟也展現斜槓，用青農自產的洛神花變身成咖啡師為現場特調「耶誕特調-愛情麋鹿」咖啡，為聖誕節提前揭開序幕，也協助「希望市集」農友叫賣新鮮蔬菜，支持新北小農。

農業局表示，本屆「咖啡爽節」超過60個攤位，咖啡品牌多達86個，為歷屆最多，不僅販售咖啡，也有斜槓職人精美手作及新北小農優質農特產品，咖啡師還推出耶誕限定的特調咖啡「愛情麋鹿」，選用本市青農生產的洛神花與精選手沖咖啡作結合，創造出酸酸甜甜如同愛情的口感，感受愛情的滋味。

▲咖啡師們推出聖誕節限定商品「愛情麋鹿」。

第五屆全國手沖咖啡競賽透過醇度、甜度及風味等咖啡重要元素進行評選，報名非常踴躍，250位報名經廝殺篩選後，現場多達80位來自全國的頂尖咖啡師參賽，可謂咖啡師眾星雲集，更有參賽者為了瞭解碧潭現場的氣候特色，私下先跑到場地練習手沖的技巧。

農業局說，獲得前三名的施志忠、郭哲維、石廷宇三位咖啡師儘管十分年輕，但咖啡經驗非常豐富，雖然都是第一次比咖啡手沖賽，依然展現出不俗的實力。獲得冠軍的咖啡師施志忠表示，手沖咖啡看似簡單，其實每個環節都是學問，不同的水溫、水量、沖泡時間、手法，都會影響到最後的結果，需要一次一次不停地嘗試，才能找到理想的風味，這次能獲得冠軍十分訝異。

▲「咖啡爽節」超過60個攤位，咖啡品牌多達86個，為歷屆最多。

農業局長李玟表示，市府秉持「先創通路、再開農路」精神，積極協助農友拓展銷售通路，目前已建立19處各具特色的市集據點，尤其面對新冠肺炎疫情衝擊，市府積極推廣線上通路及智慧市集，透過成立「美味農業得來速」網站協助農產銷售，也於淡水輕軌及區公所設立無人販賣機智慧市集，減少人群接觸的同時也能創造農產商機。

李玟說，本次希望市集透過異業結盟，將市集融入咖啡、甜點、創意手作等元素，讓民眾來希望市集不僅買農產，也能拎嘎逼（喝咖啡），增加市集來客量及消費意願，讓市集朝向多元發展並永續經營，創造市集、農友及民眾多贏的局面。

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