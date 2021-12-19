　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「新北希望市集」咖啡師眾星雲集　特調咖啡「愛情麋鹿」慶耶誕

▲「新北希望市集」咖啡師眾星雲集 特調咖啡「愛情麋鹿」慶耶誕。（圖／新北市農業局提供）

▲「新北希望市集」咖啡師眾星雲集。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市「第7屆咖啡爽節」於新店碧潭12月18、19日2天，同時辦理「2021第五屆爽節全國咖啡沖煮賽」，現場農業局長李玟也展現斜槓，用青農自產的洛神花變身成咖啡師為現場特調「耶誕特調-愛情麋鹿」咖啡，為聖誕節提前揭開序幕，也協助「希望市集」農友叫賣新鮮蔬菜，支持新北小農。

農業局表示，本屆「咖啡爽節」超過60個攤位，咖啡品牌多達86個，為歷屆最多，不僅販售咖啡，也有斜槓職人精美手作及新北小農優質農特產品，咖啡師還推出耶誕限定的特調咖啡「愛情麋鹿」，選用本市青農生產的洛神花與精選手沖咖啡作結合，創造出酸酸甜甜如同愛情的口感，感受愛情的滋味。

▲「咖啡爽節」新店碧潭飄香 80位頂尖咖啡師參與沖煮競賽。（圖／新北市農業局提供）

▲咖啡師們推出聖誕節限定商品「愛情麋鹿」。

第五屆全國手沖咖啡競賽透過醇度、甜度及風味等咖啡重要元素進行評選，報名非常踴躍，250位報名經廝殺篩選後，現場多達80位來自全國的頂尖咖啡師參賽，可謂咖啡師眾星雲集，更有參賽者為了瞭解碧潭現場的氣候特色，私下先跑到場地練習手沖的技巧。

農業局說，獲得前三名的施志忠、郭哲維、石廷宇三位咖啡師儘管十分年輕，但咖啡經驗非常豐富，雖然都是第一次比咖啡手沖賽，依然展現出不俗的實力。獲得冠軍的咖啡師施志忠表示，手沖咖啡看似簡單，其實每個環節都是學問，不同的水溫、水量、沖泡時間、手法，都會影響到最後的結果，需要一次一次不停地嘗試，才能找到理想的風味，這次能獲得冠軍十分訝異。

 ▲「新北希望市集」咖啡師眾星雲集 特調咖啡「愛情麋鹿」慶耶誕。（圖／新北市農業局提供）

▲「咖啡爽節」超過60個攤位，咖啡品牌多達86個，為歷屆最多。

農業局長李玟表示，市府秉持「先創通路、再開農路」精神，積極協助農友拓展銷售通路，目前已建立19處各具特色的市集據點，尤其面對新冠肺炎疫情衝擊，市府積極推廣線上通路及智慧市集，透過成立「美味農業得來速」網站協助農產銷售，也於淡水輕軌及區公所設立無人販賣機智慧市集，減少人群接觸的同時也能創造農產商機。

李玟說，本次希望市集透過異業結盟，將市集融入咖啡、甜點、創意手作等元素，讓民眾來希望市集不僅買農產，也能拎嘎逼（喝咖啡），增加市集來客量及消費意願，讓市集朝向多元發展並永續經營，創造市集、農友及民眾多贏的局面。

【更多新聞】

運冰塊貨車倒車撞漁船　左後輪胎卡船身懸空超驚險

基隆3878戶突停電！他鐮刀砍竹竟擊中高壓電桿　避雷器瞬間爆炸

警追出16年無名女屍檢體一比對就中　神探許耀彬嘆「真的顯靈了」

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝...全校上前衛一課

►濕氣去去走！超需要這台

ET快訊
才分手1個月王力宏就結婚！Yumi曝當年疑遭「無縫接軌」
快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！
Yumi自封「最佳前任」　7點回應小三罪名
根本不懂李靚蕾！他揪王力宏1舉動會自爆
Yumi曝光交往王力宏時間軸　怒控李靚蕾誤導成炮友
徐若瑄「眼鏡行廣告」布條消失！員工證實：總公司下令

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園鐵皮貨櫃工寮火警 「怪手」協助救災無人傷

獨／4月激瘦28公斤變高雄議會女神！她羞親曝：明年穿比基尼

新北耶誕城吹起客家風　侯友宜攜手楊文科推廣竹縣農特產

新北文學獎營造「疫」起對話場　2200件投稿選出43件獲獎

「新北希望市集」咖啡師眾星雲集　特調咖啡「愛情麋鹿」慶耶誕

2021新北藝起來新莊串門子　破解廟街古蹟廟宇、傳統美食秘密

「甜滋滋茶柿」50年老欉果樹　「可桑」棄公從農寵妻種滿梨山

女山友登南湖大山暈倒！協作奮力背到山屋　等空勤直升機吊掛救援

「珍愛藻礁」公投落敗　護礁網民卻認為贏了？原因曝

「王與后的華麗對決」　人體花藝舞台表演秀吸睛

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

王思佳爆「小本本」流出：會家破人亡　遇心機女送禮到家..毛爆「怎知我住哪？」

李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

王力宏回台灣了！　安撫李靚蕾倉皇返台隔離

深圳怪男詭異窺視下一秒拔出油槍　像噴泉狂漏照點燃...保時捷陷火海

女學生回家驚見「陌生女子」闖入　勇敢攔下質問！她狡辯：這我家...

桃園鐵皮貨櫃工寮火警 「怪手」協助救災無人傷

獨／4月激瘦28公斤變高雄議會女神！她羞親曝：明年穿比基尼

新北耶誕城吹起客家風　侯友宜攜手楊文科推廣竹縣農特產

新北文學獎營造「疫」起對話場　2200件投稿選出43件獲獎

「新北希望市集」咖啡師眾星雲集　特調咖啡「愛情麋鹿」慶耶誕

2021新北藝起來新莊串門子　破解廟街古蹟廟宇、傳統美食秘密

「甜滋滋茶柿」50年老欉果樹　「可桑」棄公從農寵妻種滿梨山

女山友登南湖大山暈倒！協作奮力背到山屋　等空勤直升機吊掛救援

「珍愛藻礁」公投落敗　護礁網民卻認為贏了？原因曝

「王與后的華麗對決」　人體花藝舞台表演秀吸睛

關懷盃／小4陳德丞 「打歐吧」陽耀勳驚艷　家裏就有打擊場

幼兒園盃足球賽高雄站22隊熱鬧開踢　6年計劃盼基層更蓬勃

戴資穎連破2大賽魔咒「相約明年見」　喊話：永遠為自己加油

公投開票》鄭照新／夜宿49日　公投未過關的結構觀察

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

桃園鐵皮貨櫃工寮火警 「怪手」協助救災無人傷

王力宏打親情牌…男星勸「良知會讓你痛苦」！網：是不是知道事情

獨／4月激瘦28公斤變高雄議會女神！她羞親曝：明年穿比基尼

美髮店「回收渣男王力宏專輯」送商品　她秒兌換：放在家裡不乾淨

戴資穎世錦賽銀恨：今天發揮得不太理想　感謝支持微笑比YA

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

地方熱門新聞

壓倒性同意也拚不過　新竹縣公布票數

珍愛藻礁公投落敗　護礁網民卻認為贏了

珍愛藻礁案未過　推動聯盟：很難受

養豬大縣被KO！　彰化縣長說話了

「確診者房內陽性」消毒前配合採檢

台中垃圾樓驚傳火警！藍議員氣炸轟市府

秦偉警官父病逝　是白色恐怖受難者高一生女婿

四大公投「不同意完封」　張麗善回應

緬甸蟒爬出來曬太陽！路過民眾驚喜拍照

2021桃園鐵玫瑰音樂節　「陽光劇場」嗨唱

嘉縣「僅這鄉」同意＞不同意

台中最甜耶誕嘉年華3大必拍景點

首場耶誕跨年演唱會19日新營登場

桃園四大公投結果　同意票＞不同意

更多熱門

相關新聞

新北藝起來新莊串門子　破解廟街古蹟、美食秘密

新北藝起來新莊串門子　破解廟街古蹟、美食秘密

「2021藝起來新莊串門子」19日於新莊廟街精彩登場，新北市政府首度邀得國際知名動漫《名偵探柯南》進行合作，大批粉絲戴著黑框眼鏡及繫上紅色領結，也有身穿「柯南藍」上衣，或是裝扮成怪盜基德、毛利小五郎等角色投入解謎遊戲，沸騰整條新莊廟街。

「北流耶誕小鎮」連續3天登場！

「北流耶誕小鎮」連續3天登場！

確定不重啟核四　反核郭慶霖：四大務實路線

確定不重啟核四　反核郭慶霖：四大務實路線

確定不重啟核四　里長：它是組裝非原廠

確定不重啟核四　里長：它是組裝非原廠

即／「重啟核四」票帶回家沖馬桶

即／「重啟核四」票帶回家沖馬桶

關鍵字：

新北咖啡市集

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李靚蕾再度開炮王力宏！

快訊／王力宏爸爸控李靚蕾威脅：分居時沒有出軌

李靚蕾遭爆「辜負訂婚男友」嫁王力宏！她7字霸氣回應

王力宏私訊李靚蕾截圖曝光！　「1條件逼收回指控」：跟大家說妳神智不清

王力宏召妓偏好50歲熟女！夜夜叫小姐「連警衛都知」

網看懂王爸手寫信！印證李靚蕾2指控

快訊／Yumi認與王力宏交往　認了「刻骨銘心」：是他婚前的正式女友

非王力宏網稱他才是「外遇界傳奇」

By2妹Yumi「連踩3底線」逼李靚蕾開戰！

徐若瑄舊文遭出征　挨轟「勝利宣言」

李靚蕾媽「超硬背景」不輸王爸媽：說她要錢誰信？

Yumi報警被抓包「造假關鍵」　By2急現身機場包到認不出

Yumi憔悴露面！報警遭李靚蕾回擊「仰天手摸肚」照常錄影

王力宏12年前「挖洞給周杰倫跳」！得罪一票大佬

從不問王力宏感情事！　黑范夫妻「10年前就洩密」

更多

最夯影音

更多
李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清
10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面