林智堅：合併升格是民意　新竹市公投民進黨只輸給基本盤　



▲林智堅認為，新竹市升格是民意所向，公投輸掉全因基本盤。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者陳凱力／新竹報導

總統蔡英文今日上午在官邸邀集府、院、黨、黨團及部分執政縣市首長，就公投後國內外政經局勢進行廣泛討論，其中還有新竹縣市合併第七都議題。總統府發言人張惇涵表示，與會者有高度共識，認為面對疫後全球經貿局勢變遷，台灣半導體產業是國家戰略產業，必須掌握國際供應鏈重組的關鍵契機，因此支持新竹縣市合併升格，不僅是竹縣市雙首長都曾表達贊成，更是符合人民的多數期盼。

稍早，苗栗縣長徐耀昌接受媒體訪問時表示，縣市合併必須考量共同生活圈等層面，周邊配套的措施及辦法等都是長遠之計，但是光新竹縣、市合併，新竹縣民就不見得同意，更何況還要納入苗栗縣，若如林智堅打算，只將苗栗金雞母頭份、竹南併入，其餘則劃入台中市，又把苗栗縣置於何地？痛批林智堅吃相難看，不要把民進黨整個都搞輸掉了。

林智堅則回應府方新聞稿，認同大新竹合併升格可以讓台灣半導體產業區在與全世界競爭時，成為最強而有力的後盾的看法，不過他說，自己並未參與上午總統府會議，對於雲嘉南部分，並不瞭解。

四大公投開票，包含綠營執政的新竹縣、市可說是全軍覆沒，被問到是否會影響往後民進黨執政，林智堅認為，這次的公投在縣市還是存在藍綠的「基本盤」，但他認為選人和選事並不一樣，還是應該推派出民眾支持、肯定的人選，才是最關鍵的。

至於苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、立委林為洲的不同聲音，林智堅則表示「還沒看到其他人的意見」，只再次強調，大新竹合併升格，是民眾的期待，是民意，政治工作者應以民意至上，人民為最重要的考量，其他都不是最重要的。

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