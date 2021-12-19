重啟核四未過！何志偉不告了　祝黃士修周末愉快、一夜好眠

▲立委何志偉。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

4項公投結果全數沒過，民進黨「4個不同意」完勝。民進黨立委何志偉今（19日）表示，對於「重啟核四」提案領銜人黃士修日前在錄政論節目時對他說「照你的邏輯，你爸媽都6、70歲了，是不是該去死一死？」等言論，「我決定不對黃士修提告」，他還說「淡定是一種人生涵養，純真是一種性格使然」。

「黃先生，周末愉快，希望你一夜好眠。」何志偉表示，台灣人民在昨天跨出了民主社會重要的一步，包括核四重啟等四項議題，社會已做出了重大抉擇，必然尊重人民選擇的決斷，「因此，我也決定，不對黃先生提告，避免造成司法資源的浪費」。

何志偉指出，隨著時代進步，核能科技也會有更新與發展，但對於台灣來說，已爭議超過20年的核四廠真得太危險了，「我們實在無法想像，如此老舊且危機四伏的拼裝電廠一旦商轉，對整個國家社會將造成多麼嚴重的立即危害。台灣民眾對於非核家園等國家政策給予肯定，也代表社會對我們所做的執政給予支持。我們必然謹記在心，為台灣的下一代，謀求更大的幸福」。

何志偉11月底指控，在政論節目討論公投議題時，遭黃士修的「言語暴力」，他跟黃士修說「士修你現在大約是34歲，可是核四廠拼拼湊湊，至今已41歲了還沒啟用，你敢用一個比你老的微波爐去熱食物嗎？」，結果黃士修3度對他說出「照你的邏輯，你爸媽都6、70歲了，是不是該去死一死？」。

何志偉當時表示，雖然節目製作單位最後可能考量對社會「不良示範」，這一段並沒有播出，但作為當事人心情實在難以平復，感受到的不只是憤怒、遺憾，更深深覺得自己被傷害了。