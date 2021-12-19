郭台銘直言「明年一定缺電」！　環團批：企業不該只會一直要電

▲郭台銘說，明年一定會缺電。（圖／記者陳依旻攝）



記者許展溢／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（19日）針對重啟核四公投未過表示，「明年一定會缺電」，更說到時大家就不要埋怨，不過，環團認為，大企業又是高耗能產業，不該整天只會一直要電，向人民、政府勒索。

郭台銘說，大家做出決定，對於將來缺電就不要埋怨，且要有所準備。台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅受訪指出，記得郭台銘以前曾不認同核四，到後來要選總統講法就改變，但不管怎樣，根據今年5月政府報告顯示，明年電量是足夠的，這樣的說法和此次公投也無關。

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蔡雅瀅說，鴻海是高耗能產業，不管是為了自己企業利益或國家，「在製程上要盡可能節約能源，而不是一直說要電，就算核四很危險、破壞生態也要供應企業電」，必須思考製成如何節能外，也應去想怎麼投資儲能設備，跟做電力調度，過去工研院統計，台灣尖峰用電1年200小時，佔2.5%，因此參與需量反應、用電尖峰怎麼分散才是重點。

蔡雅瀅認為，假設核四是鴻海的電廠，相信郭台銘不可能把錢投進去，股東也會覺得他浪費錢，尤其核四蓋在斷層帶，營運風險高，施工發生過很多問題，台灣要走到國際，需要的是再生能源，發展核四對以上沒有幫助。

蔡雅瀅重申，「不是說要用電，就要全台灣人跟你一起承擔核災風險，犧牲生態等」，期待企業不是只會喊著要電、要電，錢自己在賺錢，風險人民接收外，政府也不該一直滿足企業。