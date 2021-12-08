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社會 社會焦點 保障人權

洗腎男躁動自拔管路沒人知　大量出血亡！透析室護理師遭起訴

▲▼薪的醫院將會有特別加護病房、血液透析室、產等新的設備，提供更好的醫療服務。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鄭姓護理師因未按護理技術規範前往查看病人情況，遭檢方依業務過失提起公訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名洗腎室護理師，在知情患者有躁動情形下，卻未依規定隨時注意患者雙手約束帶，及鼠蹊部導管是否滑脫，導致導管脫落，造成洗腎患者大量出血、血流滿地仍不知，發現時已為時已晚，新竹地檢署依過失致死罪嫌將鄭姓護理師提起公訴。

檢方調查，成姓洗腎患者已使用鼻胃管10天，為避免因意識不清或躁動不安自行拔除重要醫療管路，主治醫師開立醫囑需給予雙手保護性約束；同時男子還需要進行血液透析治療，因此由醫師施作右側股靜脈雙腔導管植入術，並由外籍照服員重新以手腕式約束帶約束雙手，且在雙腳間夾枕頭並往左側臥。

依規定，負責的護理人員應至少每2小時移除病患約束帶，使其活動手指，並每隔30分鐘探視病患，若病患熟睡時，也須隨時檢查雙腔導管是否滑脫。

但鄭姓護理師卻疏於注意，只在當晚8點多前往探視，卻未依規定評估患者狀況，檢查雙腔導管是否滑脫，直到同晚11時許，一名照服員發現地面有大量血跡，緊急通知鄭姓護理師，才知成男自拔管路。

當時成男手腕式約束帶鬆脫、右鼠蹊部的雙腔導管脫落，血液流到整個床面，甚至低落地面，雖經過值班醫護緊急搶救，但仍因低血容性休克死亡。

鄭姓護理師坦承未依規定進行保護約束步驟，但辯稱為避免成男自行拔除管路已予以雙手約束，但事發時的約束帶長度與交班時不同，否認有任何業務過失。

看護證稱，當日晚上8時許有為成男約束雙手，11時許發現其床尾地板有血液，於是通報值班護理師，鄭姓護理師掀開棉被才發現成男自拔管路造成大出血。

檢警勘驗監視器，認護理師未確實執行護理技術標準流程，且未隨時檢查雙腔導管是否滑脫，導致未即時發現成男自行拔除管路，造成大量出血，而成男死因，與大量出血原因相符。檢察官依過失致死罪嫌依法提起公訴。

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