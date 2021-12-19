公投後靜悄悄商議第七都　徐耀昌：林智堅不要吃像太難看

▲民進黨內部證實，柯建銘等人上午前往台北與蔡英文共商第七都，徐耀昌則痛批林智堅「不要吃相太難看」。（合成圖／左：記者黃孟珍翻攝、右：記者林敬旻攝。）

記者陳凱力／綜合報導

民進黨繼公投大勝後，今日上午傳出蔡英文總統邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨秘書長林錫耀、民進黨團立法院黨團總召柯建銘和派系成員等人在總統官邸開會，要討論縣市合併升格議題。據黨內人士了解確認此事，但對討論內容表示「不太清楚」，國民黨苗栗縣長徐耀昌則對此表示，「真的不知道，也沒有意見」，只是認為新竹市長林智堅迫不及待，不要吃相太難看。

據傳柯建銘等黨團幹部打算修地方制度法，上周五已悄悄展開提案連署，讓新竹縣市、彰化、雲嘉嘉等可以「由上而下」決議直接合併升格。黨內人士也證實，今日上午柯總召北上與蔡英文總統等人討論第七都一事，就詳細內容為何，黨內人士表示，可能只有等「台北核心」公布才知道。

對於民進黨鴨子划水靜悄悄討論升格一事，苗栗縣長徐耀昌則表示，縣市合併必須考量共同生活圈等層面，周邊配套的措施及辦法等都是長遠之計，但是光新竹縣、市合併，新竹縣民就不見得同意，更何況還要納入苗栗縣，若如林智堅打算，只將苗栗金雞母頭份、竹南併入，其餘則劃入台中市，又把苗栗縣置於何地？痛批林智堅吃相難看，不要把民進黨整個都搞輸掉了。

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