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公投前搶超商！辣椒水噴店員卻打不開收銀機　花蓮男一天落網

▲▼警方鷹眼小組調閱周邊監視器分析比對，掌握涉嫌人身分。（圖／花蓮警分局提供，下同）

警方鷹眼小組調閱周邊監視器分析比對，掌握涉嫌人身分。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

就花18日公投日的清晨4點左右，花蓮市某超商員工在店外整理貨物時，突遭1名身穿大衣的男子以辣椒水噴灑後進入超商櫃檯內欲搜括現金，但因打不開收銀機而逃離現場。警方專案小組循線追緝，終在19日清晨將搶嫌逮捕歸案。

▲▼警方鷹眼小組調閱周邊監視器分析比對，掌握涉嫌人身分。（圖／花蓮警分局提供，下同）

搶案發生後花蓮分局立即與警察局刑警大隊、鑑識科成立聯合專案小組全力緝凶，因該犯嫌相當狡猾，逃逸其間不斷變裝與繞路，企圖混淆警方偵辦方向，然而在警方鷹眼小組努力調閱周邊監視器分析比對下，順利掌握涉嫌人身分。

▲▼警方鷹眼小組調閱周邊監視器分析比對，掌握涉嫌人身分。（圖／花蓮警分局提供，下同）

19日清晨7點多左右，專案小組於花蓮市中正路附近發現搶嫌，經過縝密佈署掌握動線，最後在一處巷弄內將該犯嫌拘提到案，全案依刑法強盜罪嫌移送偵辦。

▲▼警方鷹眼小組調閱周邊監視器分析比對，掌握涉嫌人身分。（圖／花蓮警分局提供，下同）

搶嫌行搶時身穿衣著及所擕作案工具。

警方表示，男性搶嫌曾在今年5月間，在台南地區另涉一件持刀搶奪案，且逮捕時在犯嫌身上查獲刀械或及辣椒水，不無反覆實施犯罪之虞，已函請花蓮地方檢察署檢察官將向法院聲請羈押。

警方同時表示，超商店員遇到不法分子攻擊時能瞬間脫離、保持安全距離並大聲求援報警，反應十分機敏。警方也將持續與超商建立友善通報網、加強橫向聯繫機制、並增加深夜複式巡邏密度，以保護超商員工安全。

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