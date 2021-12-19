郭台銘斷言「明年一定缺電」　王定宇：請放心擴大投資台灣

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者陳依旻攝）



記者林銘翰／台北報導

四大公投案結果出爐，鴻海集團創辦人郭台銘19日表示，民主是最高意思，但要提醒大家「明年一定會缺電」，做了決定就不要埋怨，民進黨立委王定宇則認為，人民做了明智的抉擇，請郭董不用過度擔心，更應該可以放心擴大投資台灣。

郭台銘19日上午受訪時表示，公投包含兩大能源議題，不論人民用什麼思維做決定，但他可以確定明年一定會缺電，工業、民生都會缺電，既然大家都做了決定，未來缺電時就不要埋怨，且要對缺電做出應有準備。

對此，王定宇在臉書發文表示，人民做了明智的抉擇，並反問郭台銘「以為重啟核四是按個開關就開始嗎？」就算不考慮安全、核廢問題，重啟至少要11年後，不是明年，這是基本科學。

王定宇指出，台灣目前發電備載容量約為10%，除了老舊輸配電系統導致的跳電外，已經2年沒有因為發電問題導致的限電，近期內沒有缺電問題，明年也不會。

王定宇強調，台灣現在的電力需求預先規劃是為了「未來」，台灣正急速成長的經濟和投資在未來會有新電力需求，台灣人民明智的用公投確保了三接工程，經濟部長王美花昨天也表示，全案將力拚2025年6月如期完工，確保國內供電穩定。

王定宇認為，結論就是郭台銘不用過度擔心，更應該可以放心擴大投資台灣。

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