中南部「4不同意」較多　柯文哲：從選出希特勒到梅克爾需要時間

▲台北市長柯文哲出席台北馬拉松。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

四大公投結果於18日晚間揭曉，4案都未達門檻，且不同意票也多過同意票，因此沒有通過。面對公民投票結果，與民進黨主張「4個不同意」相符的縣市共有8個，且以中南部居多，民眾黨主席、台北市長柯文哲19日直言，從1933年到2006年，德國人選出希特勒到梅克爾仍要時間。

柯文哲19日上午出席台北馬拉松活動，被問到關於公投議題，柯文哲回應，自己比較務實、要解決問題，公投不是只有投票，而是要解決問題，像他對於核四議題就主張「認賠殺出」，但認賠殺出後要將3000億元結帳，以及蔡政府2025非核家園中，再生能源要如何補上12％核能？所以投票不是投爽的，問題還是要解決。

針對藍綠對決態勢，柯文哲仍強調「要解決問題，不是只有投票。」例如核四、藻礁議題是連貫的，以及台灣產業政策如何走，都必須要去思考；但自從基隆輕軌後，他覺得政府是「隨便說說」、「假裝沒有這件事」，「他們被我盯這麼兇，他們有出來講話嗎？沒有啊！政治不是這樣，台灣政治實在是⋯」

媒體追問，公投結果顯示南部又是一片綠，柯文哲直言，抱怨也沒有用，自己18日就說過，從1933年到2006年，德國人從選出希特勒到梅克爾，是需要時間的。