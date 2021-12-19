《彭博》談台灣四大公投　稱蔡政府2022選前「差點陷入兩難」

▲台灣四大公投結果出爐。《彭博社》報導稱，台灣選民在公投議題上與政府所有立場一致。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

台灣18日舉行四大公投，最終四案皆以「不同意」大於同意票而全數否決，引發外媒關注。《彭博社》就以「台灣選民在公投上與政府所有立場一致」為題的報導指出，假若「反萊豬」第18案同意過關將讓總統蔡英文陷入兩難局面，結果出爐也代表著，這是蔡政府在明年2022大選前的一次勝利。

▲報導認為，這次公投以執政黨主推的「四個不同意」定案，讓蔡政府在明年2022九合一選舉前拿下一次勝利。（圖／路透）

《彭博》報導主要聚焦「反萊豬」一案稱，如果投票結果為「同意」，蔡英文政府將面臨兩難處境：遵從人民意願可能會惹惱台灣最重要的政治與軍事支持者，若堅持向美國敞開大門，則將在距離大選不到一年的時間內承受著國內政治反彈的風險。最終，超過50%投票選民都「不同意」重新禁止萊豬進口。

報導指出，在北京持續對台增加壓力之際，保持華盛頓的支持尤為重要，而美國幾十年來持續敦促台灣開放含有微量萊克多巴胺的美豬進入市場，稱台灣禁令是雙邊自由貿易協定的最大障礙。為推動與美展開正式貿易談判，台灣於去年推翻禁令而引發國內激烈爭論。

▲《彭博》報導主要聚焦在第18案「反萊豬」公投。（圖／路透）

報導提及了總統蔡英文在結果出爐後發表的談話，「台灣人民希望走向世界，願意積極地參與國際。」經貿談判辦公室總談判代表鄧振中更表示，公投結果將有利於台灣加入CPTPP和推動台美雙邊貿易。

《彭博》也指出，日本福島核災後台灣選民反核情緒高漲，導致幾乎完工的龍門核能發電廠（核四）在2014被封存，公投結果顯示台灣選民認為不應該重啟核四電廠。

根據中選會開票統計，四大公投案結果於18日晚間8時11分出爐，四案不同意票大於同意票。

►第17案「重啟核四」

同意票380萬4755票

不同意票426萬2451票

►第18案「反萊豬」

同意票393萬6554票

不同意票413萬1203票

►第19案「公投綁大選」

同意票395萬1882票

不同意票412萬38票

►第20案「珍愛藻礁」

同意票390萬1171票

不同意票416萬3464票。

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