快訊／朱立倫鞠躬道歉：獨裁政府勝利　對民主卻是巨大傷害

記者楊蕓／台北報導

「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「三接遷離」投票結果陸續出爐，國民黨在「四個同意」全面挫敗。黨主席朱立倫晚間7點赴黨中央發表談話，他面色凝重表示，這次四大公投結果很不理想，「我身為主席，要向全體國民、辛苦志工、黨員同志表達歉意。」

▲國民黨公投開票後記者會，黨主席朱立倫鞠躬感謝。（圖／記者屠惠剛攝）

朱立倫表示，謝謝一路上陪同一起打拚的志工、戰友，在大街小巷、市場角落、戰車上拚勁最後一分力氣，謝謝所有青年夥伴，也要特別謝謝馬總統、公同領銜人江啟臣前主席、林為洲委員，歷任黨主席，所有黨籍公職人員，包括各地民代、立委、縣市長，以及公民團體、趙少康董事長等等。

朱立倫說，身為黨主席，他必須承擔責任，「我也呼籲各位同志，把戰友找回來，不要再去找戰犯。」

朱立倫表示，對於這次公投結果相當遺憾，對台灣的民主是多大傷害，因為公投已死，今後大概也很難再有任何公投案可以通過。他認為，今天的結果對獨裁政府是個勝利，但對於追求升化民主的公民團體、台灣基層民眾而言，「這次是民主非常大的傷害。」

▲國民黨主席朱立倫昨天出席民主守夜活動。（圖／記者李毓康攝）

朱立倫認為，這次公投結果，也挑戰了選前所有民調，因為這是第一次公投沒有辦法跟大選結合，非常多中間選民因為工作、學業等種種原因，或者氣候關係，投票率創下最低，導致出來投票的回到藍綠基本盤。

「還是必須承認，國民黨、尤其我個人努力不夠，沒辦法召喚出每一位選民願意站出來投票，導致選舉結果跟民調產生這麼大落差。」朱立倫說，作為最大在野黨，必須承認我們的力量還不夠，一定要更加努力，我們不會氣餒，會再接再厲，繼續加油。

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