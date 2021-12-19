「四個同意」全軍覆沒　黃揚明酸朱學恒：今天來看你崩潰的

▲朱學恒在YouTube網路直播節目被黃揚明調侃。（圖／翻攝YouTube「朱學恒的阿宅萬事通事務所」）



政治中心／綜合報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投全數未通過，名嘴朱學恒日前曾表示「若只過一項，黨主席應該請辭」、「四項都沒過國民黨就是豬」，昨公投結果出來後，朱的臉書也引來大量網友留言，朱更在網路直播節目上更被媒體人黃揚明調侃「今天來我就是想要看你崩潰。」

朱學恒日前直言，公投若是只過一項，國民黨滅黨、只過兩項，國民黨大敗，黨主席應該立即辭職、只過三項，國民黨證明自己只是一個在野小黨，毫無影響力及作戰能力，「一項都沒過，國民黨本身就是豬啦！」

但重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投結果出爐，原本預期公投結果會對蔡政府造成嚴重衝擊，綠營卻打出「四個不同意」的逆轉勝，公投結束後，朱學恒也邀請黃揚明討論公投結果，黃表示，自己原本預估就是四項都不過、或只有反萊豬過，他也藉機調侃朱學恒，並表示「我今天來就是想看你崩潰。」

朱學恒在公投結束前預言，四大公投結果應該是「3好1壞」，僅核四重啟公投的同意票會被不同意票超越，但通過的3好也會因公投門檻問題未通過，公投結果出爐後，朱學恒則坦言，公投結果確實和自己預期不同，萬萬沒想到連「反萊豬進口」這項的同意票都會少於不同意。

朱學恒也在臉書PO文表示，「三週前的預言充分證明我多麼專業，歡迎各位塔綠斑洗版（笑），我個人希望可以蓋到一萬樓，現在開始」。

貼文下方，網友也紛紛留言表示「唉！難怪會被趕到台灣來 看來也差不多要被趕到綠島了」、「看到你就知道國民黨一定輸，跟土條同種類的人」、「其實你當時送陳部長花籃，也讓很多中間選民很不爽」、「無論同意與不同意，這是公民意識自由民主的選擇」、「朱立倫說什麼『公投已死』！太沒格調了吧」。