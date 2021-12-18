4公投未過！柯文哲：大撒幣組織動員有效　「新綠色權威」更加強大

▲柯文哲18日上午投票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

四大公投結果於18日晚間揭曉，由於4案都未達門檻，且不同意票也多過同意票，因此確定不會通過。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，此次看到「國家機器」毫無節制地動用，民主體制反而成為奪取權力的手段，政府公信在這場公投中逐漸透支，從選舉結果來看，大撒幣組織動員有效，「新綠色威權」更加強大。

針對四大公投落幕，柯文哲18日晚間8時40分於臉書指出，公投結果底定，這段時間的喧嘩暫時靜音，被疲勞轟炸好幾個月的台灣人民可以好好沉澱、靜心思考，台灣未來應該如何「向前邁進」？

柯文哲提及，公投是直接民主的展現，但這次卻看到國家機器毫無節制的動用，民主體制反而成為奪取權力的手段，而非堅實的信仰。民進黨花了5800萬，動用大量國家資源進行宣傳、用仇恨動員，解離了國民與國家之間的信任，政府公信力也在這場公投中逐漸透支。

「天氣很冷，選情更冷，四大公投門檻都未過關。」柯文哲表示，此次公投結果顯示出，在政黨全力動員、各說各話，毫無交集的討論下，多數選民對這次公投感到厭棄；四大公投牽涉到食品安全、能源政策、環境永續，選舉制度的變革的複雜議題，很少人有充足的時間與資訊量做出全面性的判斷，投票動力更低。

柯文哲說，最後只能訴諸政黨動員，從選舉結果來看，顯然大撒幣的組織動員有效，在行政資源、媒體近乎一體化的傾斜之下，「新綠色威權」更加強大，在野黨的處境也愈加艱困；但4項公投都沒跨過門檻，也是人民集體智慧的展現，把原本就應該由中央政府負責的難題，再丟還給執政者，不為之背書，「我也期盼，執政黨要勇敢承擔，公投結果如何善後，要盡快說明。」

最後，柯文哲強調，台灣要盡速加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）與各項國際組織，再生能源要補足電力缺口，「請勇敢承擔，我相信這也是生活在這塊土地上的人們共同期盼。」