快訊／蔡英文「公投傳達4個訊息」：台灣人希望走向世界

▲民進黨公投開票後記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

面對國民黨力推的四項公投落幕，在總統蔡英文下達動員令下，從近60天前全面落後的局勢成功逆轉，寫下「四項完封」的成績。總統蔡英文18日晚間於總統府發表談話時表示，這次公投傳達出4個訊息，包括：第一，台灣人希望走向世界，積極參與國際；第二，台灣人支持能源轉型，希望穩定供電；第三，台灣人重視環保，希望經濟跟環保雙贏；最後，是公共政策希望可以被理性討論。

蔡英文表示，今天公投順利舉行，感謝選務人員，參與公投的台灣人，不論是同意或不同意，都是公民意志展現，公投沒有誰輸誰贏，只有國家未來怎麼走的問題，這次傳達四個訊息。

蔡英文說，首先，是台灣人希望走向世界，積極參與國際；第二，台灣人支持能源轉型，希望穩定供電；第三，台灣人重視環保，希望經濟跟環保雙贏；最後，是公共政策希望可以被理性討論。

蔡英文表示，這次也看到很多對於政府的不同意見，政策規劃應該要聽取不同意見，穩健執政是原則，藻礁保育跟食安不會打折扣，感謝副總統賴清德、行政院，以及立院黨團，所有執政團隊同仁，這幾個月一場又一場說明會，讓國人支持我們的領導，這是堅守執政價值的團隊，願意攜手繼續為台灣打拼，也要感謝公民團體，可以透過討論找到共識，找到最好方案，證明民主是成熟公民社會。