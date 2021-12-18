快訊／公投完封落幕　蘇貞昌：內閣不改組「就事論事跟人無關」

記者呂晏慈／台北報導

4大公投案結果18日晚間出爐，反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選4案均未通過門檻，外界也高度關注未來是否有可能進行內閣改組，行政院長蘇貞昌舉行記者會表示，「公投是就事論事」，跟人沒有關係，所以也跟改組沒有關係。

蘇貞昌今天晚上在行政院副院長沈榮津、秘書長李孟諺、發言人羅秉成等人陪同下舉行記者會表示，今天天氣不是很好，有些地方還下著雨，但有800多萬國人同胞走出來，針對並不簡單的公投題目表示清楚意見，「我非常感謝國人同胞用直接民權，表示對政府政策的堅定支持」，政府更有信心，要讓台灣走出去、能源轉型走下去、民主不用分歧。

蘇貞昌說，這是公投投票首度不與「人」綁在一起，台灣只針對公投題目做非常理性、仔細的溝通，讓民主更成熟，各種問題可以更理性、深入地被討論，「台灣真的非常不簡單，從威權走到民主不過是幾十年，現在更因為有這麼好的民主環境，針對問題的討論和決定，透過公投來產生非常圓滿的結果。」

此外，對於媒體問及，未來是否可能進行內閣改組，蘇貞昌強調，「公投是就事論事」，人民已經清楚地就公投問題表示堅定態度，政府會依照人民展現的民意努力來做，並且做到更好，「這跟人沒有關係，所以也跟改組沒有關係」。

▲行政院長蘇貞昌於公投開票後召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）