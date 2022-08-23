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殺警逃280公里！他問「陳進興當年多恐怖」...網狂抖：全台都怕

林信吾逃亡17個小時畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲殺警嫌犯林信吾逃亡17個小時畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台南2名員警昨（22）日值勤時遭割喉身亡，凶嫌犯案後騎車逃逸無蹤，讓台南民眾人心惶惶，成功大學還發公告提醒師生別在外逗留。而在逃亡近280公里的林姓兇嫌，17小時後於今（23）晨在新竹被逮捕。這種兇嫌未知的恐怖逃亡，讓人想起藝人白冰冰女兒白曉燕遭陳進興等3人綁架事件，一名網友即表示，聽長輩說當年整個大台北都心驚膽戰，學校和公司都會提早下班、課，詢問「當年陳進興多恐怖」，網友紛紛留言，「那時全台都在怕，真的風聲鶴唳」。

一名網友今（23）日凌晨在PTT以「老人請說一下當年陳進興多恐怖」為題發文，表示台南2警遭刺殺案，讓他想起民國86年，陳進興與林春生、高天民綁架藝人白冰冰女兒白曉燕事件。他說，很多人應該沒經歷過陳進興的年代，但他聽家中長輩說之後還發生過五常街槍案。

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原PO轉述長輩說法，當年兇嫌還沒落網的時候，因街道監視器少加上資訊不流通，因此「整個大台北都人心惶惶，學校公司都提早下課、下班放人回家」，詢問「有網友能分享陳進興的年代嗎？」

▲台南殺警案讓網友回想起當年的惡魔陳進興。（圖／翻攝自PTT）

▲台南殺警案讓網友回想起當年的惡魔陳進興。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出即引發熱，「那時新聞天天都在報陳進興行蹤，氣氛真的很恐怖」、「事發當年我才小學，記得學校一直宣導要結伴下課」、「國中還因為陳進興而提早放學」、「爸媽都要親自接送女兒」、「那時根本不敢出門」、「他居然4月逃到11月 超可怕」、「那段時間路上超多路檢，會要求看每台車行李箱、後座地板的」、「那陣子有錢的都要擔心自己被綁架、沒錢的擔心自己被性侵搶劫」、「從幼女~老婦人都強姦，真的人渣」、「北投人印象深刻 當年石牌路整條鐵門全關」、「我記得我爸去換了一個最貴的鎖」、「那時全台灣都在怕，還不是短短幾天而已，那時候社會風氣不像現在那麼亂」。

▲▼1997年11月18日，侯友宜與謝長廷成功說服白曉燕案主嫌陳進興投降，並且進入南非武官官邸搶救人質。（圖／達志影像／美聯社）

▲1997年11月18日，侯友宜與謝長廷成功說服白曉燕案主嫌陳進興投降。（圖／達志影像／美聯社）

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