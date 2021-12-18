公投4個同意小贏　竹市議長許修睿：遺憾成政治對決

▲新竹市四項公投同意票數小勝不同意。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

今(18)日舉行全國性及新竹市地方性公民投票，自上午8時至下午4時投票，各投票所於下午4點截止投票，並進行開票作業，投開票所自下午5時起陸續完成開票作業，回報各區選務作業中心，區選務作業中心亦仔細彙整各投開票所開票資料，彙報市選委會。

新竹市全國性公民投票案第17案至第20案投票權人人數為36萬1,353人：

第17案 同意：81447票 不同意：73524票

第18案 同意：84140票 不同意：70800 票

第19案 同意：85746票 不同意：69314票

第20案 同意：83443票 不同意：71252票

本市地方性公民投票第1案 同意：131816票 不同意：19581票

對於新竹市五項公投中，全都是同意票超過不同意票，也讓國民黨新竹市黨部主委、新竹市議長許修睿稍感寬慰，他說儘管新竹市五個議題同意票都多於不同意票，但很可惜全國的四大公投案並未能過關，對此結果也表達遺憾和尊重！

許修睿認為，原本各界都預期萊豬公投會過關，但民進黨操作成政黨對決，以及各種靈活的催票方式，萊豬公投一樣也無法闖關，這一點國民黨會深自檢討，公投是選民對公眾議題的自主意志表達，卻被硬生生的拖延投票日期，又被操作為政黨對決，民進黨真的很會選舉，除了向選民表達感謝之意，也保證明年底的選舉國民黨會更為努力！

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