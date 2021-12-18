養豬大縣被KO！4公投完封　彰化縣長王惠美說話了

▲彰化縣投開票情形。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

4大公投結果18日晚間出爐，彰化縣投票率僅3.7成，「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」4案不同意票皆比同意票多，彰化縣長王惠美對公投投票結果表示，「尊重公投結果，會持續為縣民食安把關」。

國民黨部主委的蕭景田對此則表示，這一次的公投充分說明以後，最主要執政黨有執政優勢，發動行政單位大力宣傳，在此次資源不對稱下，顯然有落差，但不管是執政或是在野，未來公投都能有模式遵循。

蕭景田身兼彰化縣農會理事長，他同時也針對「反萊豬公投案」強烈質疑，執政黨把這個議題當成「反美豬」，這方面會錯亂也會混淆視聽，「萊豬真的可以吃？有沒有萊劑到底能不能吃」，才不會造成國人健康甚至影響到下一代，這是一個很嚴重的議題。

彰化為全台前第三大養豬戶，隨著「反萊豬公投案」國人提出不同意案後，蕭景田也對農委會喊話，既然大家同意萊豬進口，這樣勢必會衝擊到地方養豬業者的權益及未來的生計，也要請農委會提出具體措施，讓豬農不受損都能生存，這是地方的期待。

依據彰化縣選委會的統計，彰化縣有4,246,284張公投選票，投票有1,061,567票，「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」4案，每案無效票為4千餘票，有效票達390萬餘票，總投票為1,061,571人。

以下為公投開票結果：

第17案「重啟核四」：同意184,623／不同意：205,667；

第18案「反萊豬」：同意：190,279／不同意：199,905；

第19案「公投綁大選」：同意190,195／不同意：200,254；

第20案「珍愛藻礁」：同意187,142／不同意：202,982。