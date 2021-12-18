時力批公投淪政黨對決工具　「民眾已經厭倦政治口水」

▲核四廠、美豬、公投票匭、大潭藻礁。（合併圖／台電提供、路透、記者李毓康、屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

1218四項公投結果大勢底定，重啟核四、公投綁大選、反萊豬、護藻礁的不同意票數皆大幅領先同意票，幾乎可以確定四案皆無法成案。對此，時代力量表示，原本該是理性思辨重大公共政策的公投案，卻因高度政黨動員之下淪為政黨對決的工具，民眾已厭倦政治口水。

時代力量18日晚間發布新聞稿表示，依據中選會的公告，本次4項公投案的通過門檻，同意票須超過495萬6367票，且需多過不同意票，才能通過公投案，但本次的4項公投案，皆因投票率未達通過門檻，因此4項公投案皆不成立。

時代力量指出，近2個月藍綠兩大政黨，為捍衛各自公投立場，原本該是理性思辨重大公共政策的公投案，卻因高度政黨動員之下，淪為政黨對決的工具，甚至在公投前一晚，雙方更舉辦大型造勢活動，企圖全力動員選民出門投下「四個同意」或「四個不同意」。

時代力量認為，從本次4項公投案的結果來看，投票率偏低造成公投案皆未能成案的因素有三項，第一、大黨政治動員並未獲得多數人民青睞，民眾已經厭倦政治口水，透過不去投票的行動明確拒絕被政黨綁架。

第二、時代力量在11月時所提供的公投民調當中，即顯示高達58.3%民眾認為政府並沒有未提供充分資訊，讓大家瞭解公投項目的內容。當民眾對公投議題不夠了解時，更遑論談到公投案會對台灣的食安、能源、環境等發展造成重大影響，自然難以認為自身需要積極出門投票。

第三、時代力量向來主張，公投是立基於還權於民的理念所建立，因此希望藉由公投綁大選，可有效促進議題討論與投票率，並鼓勵民眾直接參與重大公共政策。

時代力量指出，政府主張公投與大選脫鉤，強調可降低政治因素干擾，有助於民眾理性討論公共議題，但今年的公投並無綁大選，卻看到各大黨政治動員、口號投票的亂象不減反增，再一次激化選民對立。

時代力量表示，他們向來主張公投是屬於全民參與重大公共政策議題，並認為四項公投的結果，為多數公民意志之展現，因此對於公投的結果，時代力量全權予以尊重。