嘉縣四大公投一面倒　「僅這鄉」同意＞不同意！

▲翁章梁上任嘉義縣長後積極經營原民偏鄉，阿里山鄉公投結果卻不如預期。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為照顧偏遠地區民眾的權益，嘉義縣政府每半年一次率領縣府一級主管、縣政顧問並邀集中央相關單位共同前往阿里山鄉舉行座談會，期望能為偏遠地區的建設與發展一起努力。但18日四大公投結束，嘉義縣卻僅阿里山鄉，其餘17鄉鎮「不同意」票都領先「同意」票。

翁章梁表示，「四大公投，台灣人民已經清楚表明選擇！」針對四大公投結果，政府一定會遵從人民的選擇，在走進國際、能源轉型和經貿外交有進一步的做法，繼續為台灣奮鬥。



他指出，蔡英文總統在投票前就已經說過，這次的公投不是政黨對決，而是台灣前途和走向的選擇，台灣需要更開放，才能走入國際，投票結果，人民已經清楚表明他們的選擇和方向。



翁章梁強調，這次的公投和大選脫鈎，社會各界針對公投議題進行廣泛討論，這是一次很深化民主的投票，在充份討論前提下，人民已經做出選擇。



嘉義縣公布總投票率37.98％，18鄉鎮市四大公投案投票結果，除阿里山鄉外，其餘17鄉鎮「不同意」票都領先「同意」票，值得嘉義縣政府深思，卻也充分表現出原民地區對於公民權利的表態。另外，投票率最高的鄉鎮是新港鄉40.52％，大埔鄉最低，只有25.3％。

嘉義縣四大公投結果如下：

第17案「重啟核四」「同意」票60905票，「不同意」票103035票。

第18案「反萊豬進口」「同意」票63301票，「不同意」票100587票。

第19案「公投綁大選」「同意」票62465票，「不同意」票101456票。

第20案「珍愛藻礁」「同意」票61715，「不同意」票102073。