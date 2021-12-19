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台灣人根本不關心台灣！他分析公投「冷清2關鍵」…網掀論戰

▲▼1218公投日一早便有不少民眾前往板橋國小投票所進行投票。（圖／記者湯興漢攝）

▲公投日，民眾前往投票所投票。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／閔文昱報導

1218公投以「四個不同意」落幕，但在各政黨大動作動員下，催出的投票率卻僅約41％。有網友就表示，這次返鄉投票人潮非常冷清，可能是很多人幾周後都已經有返鄉計畫，又或者是這次公投被包裝成政黨對立，導致許多人投票意願不高，但整體來說「台灣人根本就不關心台灣吧？」讓不少網友看了後，紛紛留言表達看法。

一名網友在PTT以「所以...台灣人根本不關心台灣，對吧？」為題分析這次公投投票率低迷原因，表示可能因為即將過年、跨年，很多人幾周後都已經有返鄉計畫，所以這次就乾脆不回家投票，更沒有心思去思考公投議題，讓這次選舉少了許多在外縣市讀書、工作的民眾投票。

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▲冷清！台中四大公投投票率中午截止僅25%。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中四大公投投票率中午截止僅25%。（圖／記者游瓊華攝）

原PO透露，另一個原因就是「這次公投被包裹成政黨對立」，四個同意你就藍的，四個不同意你就綠的，投票的人也不知道自己到底為什麼選同意或不同意，就只是跟著自己偏好的政黨意識走，「對於很多台灣人來說早已看清楚，無論投同意或不同意也改變不了執政者堅持要去做或不要去做某些事情，所以與其在那邊同意不同意，不如過幾年換人當總統。」

原PO總結，就整體來說「台灣人根本就不關心台灣吧？畢竟關心了也沒有用，這樣說是不是很合理？」文章一曝光，許多網友紛紛留言，「應該說只關心選舉，公投甚麼的也不懂」、「是關心自身利益，不關心公共議題」、「這次公投議題都是在浪費錢跟浪費時間的」、「看看那個出生率，大家都活在當下而已」、「對啊現在才知道？ 大家都撈一票就走」。

不過也有鄉民認為，「你為什麼會覺得投票的人都沒再想？」、「這也是人民的選擇」、「有人高鐵花兩千多元回北部投不同意好嗎」、「腦補人家對議題不了解，哪招？」、「這些議題根本不該拿來公投阿」、「真的關心就知道，這些東西不應該用公投」、「這些議題放到中日韓都沒什麼人會關心啦」。

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