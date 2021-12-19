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蔡英文是不是遇到「逆境」會加成？　網曝：最大逆境在2008年

▲▼彭博社表示，豬肉公投考驗台美關係。（圖／取自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen ）

▲有網友在PTT發問表示，蔡英文是不是「逆境會加成」。（圖／取自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen ） 

記者林彥臣／綜合報導

四大公投的結果由民進黨支持的「四個不同意」全面完封勝，由於選前的民調大多認為公投的結果對民進黨不利，因此選後大多認為這次是逆轉勝。有網友選前就在PTT發問，蔡英文是不是有「逆境」加成，引發許多網友的討論。

原PO在PTT政黑板（HatePolitics）發文表示，蔡英文，中華民國現任總統，逆境下特別恐怖的人，2018年被韓流打到民進黨要滅黨了，結果蔡英文拿817萬票史上最大勝利。

2021年疫情大爆發，被酸神隱被酸護航高端的蔡英文，又默默地讓台灣回到每天本土加零的防疫，這次公投也有點像，不久前國民黨士氣起來，彷彿要罷免3Q後趁勝追擊，一口氣拿下公投再罷免林昶佐，結果蔡英文又是默默的把局勢扳了回來，朱立倫甚至主張一半的公投跟國民黨無關....「蔡英文是不是逆境會加成啊？」

▲▼韓國瑜17日鳳山造勢。（圖／ETtoday）

▲2018年時許多人認為，民進黨要被韓流給消滅。（圖／ETtoday）

網友對此在推文中回應表示，「專打逆風場的女人」、「她第一次接DPP黨主席，那才是逆境，被騜按在地上磨擦」、「 Dpp逆境能搞到團結，KMT逆境直接開使內鬥」、「蔡英文接民進黨時，那時候才真逆境，後面根本沒什麼 」、「加成靈氣：逆境之下對手智商會debuff 」、「土象星座本來就善打逆風，獅子座就不善打逆風，而且常把大順風打成土崩瓦解」。

▲▼國民黨公投開票後記者會 朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲但也有人認為，沒有蔡英文逆境特別強這件事，純粹是對手太弱。（圖／記者屠惠剛攝）

但也有網友認為，「其實是對手太爛」、「應該是對手順風局老是能自爆」、「 kmt順風搞死自己是正常，因為他們根本沒有檢討」、「 dpp順風其實也會爆，但是逆風比kmt強很多」、「順風自爆是底下那些老綠男為了政爭權在搞事」。

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