為何PTT跟公投「現實風向」落差這麼大　網酸：八卦網軍無法投票

▲1218四大公投結果「四個不同意」全面完封勝，與PTT八卦鄉民預測的大不相同。（圖／記者湯興漢攝）

記者林彥臣／綜合報導

四大公投的最後結果，由民進黨所支持的「四個不同意」全面完封勝，在過去的選舉當中，相當具有參考價值的PTT八卦板，因為在選前罵翻綠營的政治人物，讓許多網友普遍認為「四個同意」穩了，直到開票結果出爐，才發現與「現實風向」產生巨大落差。對此就有網友發問，引發許多網友的熱議。

根據觀察，PTT八卦板近5次選舉的風向表態，包括「總統大選」、「高雄市長罷免」、「高雄市長補選」、「立委陳柏惟罷免」、「四大公投」，唯一一次與現實結果不同的只有「四大公投」。

原PO在PTT八卦板發文表示，這一個星期看八卦板，還以為穩贏了，結果沒想到現在...板上整個愁雲慘霧抓戰犯，為何這次八卦跟現實風向落差這麼大，怎麼會這樣？

▲許多網友表示，八卦板已經被網軍佔領，所以風向才會跟現實脫節。（示意圖／ETtoday新聞雲）



對此網友在推文中表示，「八卦版只要有支持政府的聲音都被貼網軍」、「網軍太多了，哪一邊的就不多說了」、「網軍啊，而是還被自己老闆切割啊」、「因為八卦網軍沒辦法投票」、「八卦就網軍帶風向用的」、「網軍專洗政治文啊，其他是不會洗的」。

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