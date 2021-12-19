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為何PTT跟公投「現實風向」落差這麼大　網酸：八卦網軍無法投票

▲▼1218四大公投結果底定，晚間7:30總統蔡英文在副總統賴清德及民進黨立院總召柯建銘的陪同下發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲1218四大公投結果「四個不同意」全面完封勝，與PTT八卦鄉民預測的大不相同。（圖／記者湯興漢攝）

記者林彥臣／綜合報導

四大公投的最後結果，由民進黨所支持的「四個不同意」全面完封勝，在過去的選舉當中，相當具有參考價值的PTT八卦板，因為在選前罵翻綠營的政治人物，讓許多網友普遍認為「四個同意」穩了，直到開票結果出爐，才發現與「現實風向」產生巨大落差。對此就有網友發問，引發許多網友的熱議。

根據觀察，PTT八卦板近5次選舉的風向表態，包括「總統大選」、「高雄市長罷免」、「高雄市長補選」、「立委陳柏惟罷免」、「四大公投」，唯一一次與現實結果不同的只有「四大公投」。

原PO在PTT八卦板發文表示，這一個星期看八卦板，還以為穩贏了，結果沒想到現在...板上整個愁雲慘霧抓戰犯，為何這次八卦跟現實風向落差這麼大，怎麼會這樣？

▲▼上PTT,許力方上PTT,網軍,帶風向,1450,辦公室,電腦,OL,小資女。（示意圖／ETtoday新聞雲）

▲許多網友表示，八卦板已經被網軍佔領，所以風向才會跟現實脫節。（示意圖／ETtoday新聞雲）

對此網友在推文中表示，「八卦版只要有支持政府的聲音都被貼網軍」、「網軍太多了，哪一邊的就不多說了」、「網軍啊，而是還被自己老闆切割啊」、「因為八卦網軍沒辦法投票」、「八卦就網軍帶風向用的」、「網軍專洗政治文啊，其他是不會洗的」。

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