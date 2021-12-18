▲「反對票破400萬」確定不重啟核四，反核郭慶霖：能源四大務實路線。（圖／北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖、台電提供）

記者郭世賢／新北報導

重啟核四等四大公投案今（18）日上午8時許開始正式投票，第17案「您是否同意核四啟封商轉發電？」本次公投通過門檻為「495萬6367票」，稍早投票結束；目前「反對票破400萬」確定不重啟核四。北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖獲知結果表示，當前國家能源政策應該走向「減煤、增氣、展綠、非核」之務實路線。

依據世界核能工業報告「核電的爭議已然終結，核能替代者是各種再生能源，這些綠電才應該是全球新電廠的優先選擇！」郭慶霖表示，今天這樣的公投結果，更顯現出台灣人民的意志，與國際能源發展趨向一致，台灣未來的能源，轉型成為當前的必經路線。

▲郭慶霖獲知結果表示，當前國家能源政策應該走向「減煤、增氣、展綠、非核」之務實路線。（圖／北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖提供）

「核電雖導入先進技術」但是「反應爐的維護成本卻更增加！」郭慶霖說，核電本身過於高科技又不確定的風險，加上後端難以處置的核廢棄物，跨越人類歷史尺度的未知成本等因素，才是核電走向終結的原因。

北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖也呼籲，當前國家能源政策，應該因應世界潮流，確立能源轉型，走向「減煤、增氣、展綠、非核」之務實路線，以確保電力供應穩定，兼顧降低空污及減碳，正是考驗政府的新課題。

▲核四廠。（圖／台電提供）

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