侯友宜臉書遭灌爆「滾回民進黨」！綠粉朝聖：可憐清流被當戰犯

▲新北市長侯友宜未明確對公投立場表態，遭到黨內圍剿。（圖／記者許靖騏攝）

記者閔文昱／綜合報導

4大公投今（18日）正式投票，最後結果陸續出爐，目前4案不同意票皆大於同意票，大勢已定。國民黨前立委蔡正元今（18）日就在臉書發文「藍軍重大挫敗！」而「重啟核四公投」領銜人黃士修更直接點名新北市長侯友宜，怒轟他對所有公投案異常消極，「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」對此，侯友宜的臉書也遭大批網友灌爆。

侯友宜日前在臉書發表「千字文」宣示對公投的態度，強調「讓人民作主」的核心價值，不過因未明確對公投立場表態，引起國民黨內熱議，而由於目前4案不同意票皆大於同意票，國民黨支持者也將公投挫敗的矛頭指向新北市長侯友宜，紛紛痛批，「王金平2.0，滾啦，你不配領中華民國身份證，回去你的民進黨啦！」、「不會投你選總統」、「侯市長該回娘家囉 任務完成了」。

▲侯友宜一早前往板橋區板橋國小投票。（圖／記者湯興漢攝）

另外，許多民進黨支持者則留言，「玻璃的股價又要上漲了」、「各種崩潰欸，開心」、「來看一下藍的崩壞」、「感謝候市長拉票，台灣有你真好」、「國民黨唯一清流」、「可以準備脫黨參選總統了」、「來朝聖大型崩潰現場」、「謝謝侯市長」、「朝聖國民黨清流可憐被抓為戰犯」、「戰鬥藍不要栽贓了，就是侯友宜表態也增加不了100萬票」。

朱立倫晚間7點赴黨中央召開記者會，他表示，這次四大公投結果很不理想，「我身為主席，要向全體國民、辛苦志工、黨員同志表達歉意。」另外，他也呼籲藍營支持者，把戰友找回來，不要再去找戰犯，「我負最大責任，我必須承擔。」

▼國民黨公投開票後記者會 朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

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