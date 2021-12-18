▲「反對票破300萬」確定不重啟核四，里長陳志強：它是組裝非原廠。（圖／瑞芳龍山里長陳志強提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

重啟核四等四大公投案今（18）日上午8時許開始正式投票，根據中選會公告，全國性公民投票案第17案至第20案投票權人人數為1982萬5468人。本次公投通過門檻為「495萬6367票」，稍早投票結束，正式進入開票作業；目前「反對票破300萬」確定不重啟核四。陳志強表示，真當核四場的零配件，像是1台老偉士牌PX150E，容易取得嗎？別忘了它是組裝非原廠。

核四電廠是1999年興建至今，已經22個年頭。身為東北角區域瑞芳龍山里長陳志強表示，對此公投案當然是不同意。他說「若非核家園與替代能源已是未來台灣朝野能源政策，何需重啟？然號稱以核養綠，提此公投者，真是為了台灣能源轉型過渡而擔憂嗎？」

▲瑞芳龍山里長陳志強。

核四電廠因身處於斷層帶的台灣，到底適不適合？一直是民眾討論的焦點，而核廢料目前台灣還沒有能力解決；陳志強接著說，難道要意外發生時，才能證明的悲劇結論；核能廢料在台灣沒有永久解決方案之前，根本不適合續用或新啟核能發電。

陳志強語重心長表示，你真當核四場的零配件，像是1台老偉士牌PX150E，容易取得嗎？別忘了它是組裝非原廠；今天我投下不同意票，希望台灣社會可以無需再為一座22年沒發過任何電的「核四廠」爭論。

▲陳志強語表示，你真當核四場的零配件，像是1台老偉士牌PX150E，容易取得嗎？別忘了它是組裝非原廠。

【更多新聞】

運冰塊貨車倒車撞漁船 左後輪胎卡船身懸空超驚險

基隆3878戶突停電！他鐮刀砍竹竟擊中高壓電桿 避雷器瞬間爆炸

警追出16年無名女屍檢體一比對就中 神探許耀彬嘆「真的顯靈了」

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝...全校上前衛一課



癡情女遭詐騙3萬買點數討不回 無恥渣男反譏「當做一個教訓」