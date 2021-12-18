分析／「蔡英文路線」再獲認證　「經濟藍」棄投倒戈成逆轉關鍵

▲民進黨迎戰公投，總統蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

面對國民黨力推的四項公投落幕，民進黨上演驚天逆轉秀，繳出「四項完封」的成績。對於總統蔡英文而言，從2020年獲得817萬票，創下台灣大選歷史紀錄後，又在艱難公投選戰上逆轉，象徵在各項議題的路線之爭中，「蔡英文路線」再獲認證；而在公投前兩週，綠營大力訴求「經濟牌」，「經濟藍」出現倒戈或棄投現象，更是逆轉關鍵。

面對四項公投議題，民進黨內部本來陷入「直球對決」、「提出對案」兩個選項，最終府院黨拍板乾脆「直球對決」，如今看來，除了確實有利於好好跟選民溝通說明，也證明當初策略正確。

在這次策略上，由蔡英文登高一呼後，全黨團結總動員，府院黨分進合擊，各地說明會有效訴求支持者了解公投內容，讓民眾在兩個月內了解公投問題，進而改為支持民進黨當前政策方向。

藍綠陣營整隊的狀況方面，民進黨明顯團結對外，論述一致；相較於國民黨，論述紊亂、黨主席朱立倫態度反覆，從2支持、2尊重，最後才轉為4個同意，加上國民黨執政縣市首長態度曖昧，也都不願直接表態，基層動員力道不足。

特別的是，本次公投議題，三接遷移、重啟核四、反萊豬、公投綁大選，其中有三項是過去早已討論多年的陳年舊案，而蔡英文政府在公投說明會上，主軸談論「台灣未來」，有忘卻過去，大步向前行的態勢；由此證明，各項議題的路線之爭中，從蔡英文獲得817萬票，史上最高得票後，本次公投的結果，更象徵「蔡英文路線」再度獲得認證，成為台灣民意的共識。

在公投選前的最後關頭，民進黨訴求「台灣隊站出來」，除了凝聚民進黨支持者外，包含辣台派的英粉、百工百業的社會力領袖以及部分中間選民，展現守護台灣的能量。

至關重要的部分是，民進黨在最後兩週打出「經濟牌」，訴求經濟選民，點出公投與台灣經濟發展的連動性，鞏固台灣當前經濟發展成果，有效促成跨越藍綠的經濟選民改為支持政府立場，諸多「經濟藍」選民也選擇投「四個不同意」，甚至乾脆直接「棄投」，而這也確實是一直不被外界看好的美豬公投逆轉關鍵因素。

另外，在基層組織動員的力道上，民進黨中央全力啟動，組織與空戰總動員，結合線上活動與線下組織，最後黃金催票全黨走上路口和街頭；而在空戰網路方面，也不斷拉票與催票，更推出史上第一次催票直播節目，展現創意與陸空整合戰力。

▼總統蔡英文、副總統賴清德、綠營黨團總召柯建銘在公投結束後發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

