▲民進黨公投開票後記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

四大公投結果出爐，雖然國民黨「四個同意」僅獲約390萬票，但民進黨的「四個不同意」也僅有約410萬，總統蔡英文2020年的817萬票瞬間腰斬。針對公投結果，國民黨中常委林金結表示，這次有67萬首投族，未來也會投入2022、2024的選舉，此次投票結果應該做為未來國民黨在選舉上之戰略、戰術調整的重要參考。

林金結分析，國民黨喊出四個同意，擴大戰場沒有討到便宜，除了萎縮原本在萊豬案上的7成優勢盤，沒有吸納民間力量擴大基本盤，還把其他兩案的民間聲量給壓制，剩下政黨對決的火車對撞，NGO團體也禁聲，要避免跟國民黨黏在一起，種種不利的發展導致公投案結果不如預期。

林金結進一步指出，國民黨棄守高民意支持的「反萊豬」議題，改為「四個同意」未有充分黨內溝通，戰線未能延續，戰略未經充分溝通就改變過於輕敵，導致基本盤反而萎縮。

林金結說明，國民黨在投票前夕點名若干地方首長屬於錯誤的戰術，造成黨內批判聲量大於對推動公投同意的聲量，失去焦點，已經有綠軍反串在侯友宜臉書帶風向點名批判，如果藍軍隨之起舞正好落入綠軍的陷阱跟圈套，被賣了還幫人數鈔票。

林金結指出，67萬人是首投族，未來也會投入2022、2024的選舉，此次投票結果應該做為未來國民黨在選舉上之戰略、戰術調整的重要參考。

展望未來，林金結表示，4大公投案當中有2案為國民黨提出，黨中央應針對這兩案作出檢討，公投案的投票率、投票結果是對黨中央領導方針與是否掌握民意的階段成績單，建議應針對結果迅速調整腳步，期待在2022、2024再贏得勝選。