全文／蔡英文：公投傳達4項明確訊息　民主是台灣最堅強後盾

▲1218四大公投結果底定，總統蔡英文發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

1218四項公投結果大勢底定，重啟核四、公投綁大選、反萊豬、護藻礁的不同意票數皆大幅領先同意票，幾乎可以確定四案皆無法成案。對此，總統蔡英文表示，這次公投的過程傳達出四個明確的訊息，「相信當每一次台灣面臨挑戰的時候，民主都會是我們最堅強的後盾」。

蔡英文18日晚間在副總統賴清德、民進黨立法院黨團總召柯建銘等人的陪同下，在總統府大禮堂針對「110年全國性公民投票」發表談話。

以下為蔡英文針對110年全國性公民投票發表談話全文：

今天的公投順利地舉行了，我要謝謝所有辛苦的選務人員，也要謝謝所有參與公投的台灣人民，無論你投的是同意或者是不同意，都是公民意志的展現。

正如我所說的，公投沒誰輸誰贏的問題，只有國家未來要怎麼走的問題，這次公投的過程，傳達出四個明確的訊息。

第一，台灣人民希望走向世界，願意積極地參與國際；第二，台灣人民支持能源轉型，期待穩定供電，並且維持經濟成長的動能；第三，台灣人民重視生態環保，希望經濟和環保能夠達成雙贏；第四，台灣人民期待公共政策能夠資訊透明，被理性地討論。

我們也看到在這一次的公投中，也傳達了一些對政府施政不同的意見，民主本來就會對政府的施政有不同的想法，政策的規劃也應該要聽取不同的意見，穩健執政是我們一貫的原則，各種想法我們都會適當地納入政策評估跟規劃當中，藻礁保育、食安把關我們也絕對不會打折扣。

我要特別謝謝賴清德副總統、行政院長蘇貞昌以及立法院黨團，尤其是柯建銘總召，以及所有執政團隊的同仁，這幾個月來透過一場又一場的說明會，讓大家了解我們施政的方向，爭取台灣人民的支持我們的主張，這是一個能夠堅守執政價值，也願意和人民溝通的團隊，我們會繼續攜手為台灣打拚下去。

我要謝謝許多的公民團體，儘管一開始大家對政策有不同的意見，但終究能夠透過溝通討論找到共識，找到對國家發展最好的方案，也一起證明了我們的民主，是奠基在成熟的公民社會之上，這次的公投說明以及辯論，許多專家以及學者的協助，讓我們很多的專業問題，可以更清楚地向社會說明，我要謝謝他們。

這次的公投再一次的驗證，透過民主機制，不同的意見可以互相溝通、說服，人民的意志也可以凝聚出價值的選擇，相信當每一次台灣面臨挑戰的時候，民主都會是我們最堅強的後盾。

我們的眼前還有很多挑戰，我們會繼續努力，回報台灣人民的期待，再一次謝謝所有台灣人民參與這次的公投，執政團隊會秉持著人民的託付，繼續全力以赴，讓台灣一天比一天更好，謝謝大家。