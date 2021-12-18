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核四重啟不通過　環團：推進終結核四「非政黨大勝利」

▲▼ 環團提醒核四重啟不通過「非政黨大勝利」。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲ 環團提醒核四重啟公投不通過「非政黨大勝利」。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

四大公投案今（18日）進行投票，四個公投案得票都是不同意票數勝過同意票數，全國廢核行動平台稍早召開線上記者會，指出核四重啟是四個公投案中不同意票最多，顯示不重啟核四是全民最大共識，希望盡快將核四送進歷史、終結核四，包括後續建築物與土地的處理，要還給貢寮居民一個歷史公道，因為貢寮民眾已經辛苦反核40年，也呼籲不要判斷為政黨的大勝利。

四大公投今天投票，公投議題包括重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等，投票結果陸續出爐，目前4案不同意票皆大於同意票，結果大勢底定，包括地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、台灣再生能源推動聯盟等環保團體組成的全國廢核行動平台，稍早也召開線上記者會說明。

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▲核四廠。（圖／台電提供）

▲核四重啟公投不通過，圖為核四廠。（圖／台電提供）

地球公民基金會副執行長蔡中岳指出，核四重啟是四個公投案中不同意票最多，顯示核四的問題，包括核四的地質問題與後續核廢料處理問題，更證明非核家園是多數台灣民眾共識，而環團將持續並徹底監督政府，終結核四，還給貢寮鄉親應該有的土地，也會對再生能源會提出建議，但也提醒，不要將這次公投結果判斷為政黨的大勝利。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣認為，這次核四重啟公投不通過，代表核四要走入歷史，這是非常重要，因為核四長期佔據媒體與政治版面，讓和四成為政治鬥爭的電廠，希望透過這次公投，讓核四問題能塵埃落地，將核四送進歷史，也望大家將重點放在其中能源轉型上。


崔愫欣進一步表示，未來將持續監督政府，包括核四後續的建築物與土地的處理，而貢寮民眾已經辛苦堅持反核40年，甚至有三代同堂反核，今天貢寮居民超過75％不同意，且在福島核災發生前就反核，顯示貢寮居民是有遠見，要感謝貢寮鄉親長期的努力，也還給貢寮居民歷史公道。

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