圈票處待3分鐘才決定　盧秀燕籲市民踴躍參與公投

▲圈票處待3分鐘才決定，盧秀燕上午投票完畢籲市民踴躍參與。（圖／記者游瓊華攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案今天登場，台中市長盧秀燕今天上午前往投票所投票，但相較於一般民眾進圈票處約莫花一分鐘就蓋章後離開，盧秀燕在圈票處待了3分鐘才做出決定圈票，並走出來將四張選票投入票匭。

盧秀燕稍早受訪表示，風和日麗、天氣非常好，鼓勵市民珍惜公民權踴躍出來投票，上午大致來說，投票狀況還不錯、秩序良好，沒有無法投票的情形。盧秀燕也提到，今天雖偏冷，但中午太陽出來天氣暖和，蠻適合投票日。

對於媒體提到，昨天缺席國民黨發起的公投守夜活動，盧秀燕回應，昨晚須主持會議，加上今天是投票日，但也強調，希望大家尊重市民公民的參政權，對於所有投票事務、內容，盡量不要評論，以免影響到別人。

今天盧秀燕投票過程中也遇到一小插曲，一名老婦人行動不便，其家人欲想將車直接開進投票所門口讓老婦人下車遭攔阻，婦人的女兒氣得破口大罵，認為為了市長一人投票，卻妨礙其他人，事後發現該名老婦人是總統府資政劉昭惠。

▲實際觀察，許多投票民眾都是將車停門外，再進投票所投票，行動不便者也是。



對此，市府也回應，台中投開票所依學校設施環境開放停車空間與否，市長前往的北區健行國小因停車空間腹地不足，因此不開放校內停車，輔以引導民眾到學校後方的健行停車場停妥車輛。對於造成總統府資政劉昭惠董事長的不便，中市府表達歉意，另也通知各區如遇選民聲稱行動不便者，儘量給予協助及方便。