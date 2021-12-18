陳其邁投票　透露深夜驚見「自己的未接來電」+29秒語音

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

4大公投案今(18日)登場，高雄市長陳其邁上午9點前往新莊國小投票，透露昨晚接到「自己的未接來電訊息和一段29秒語音」，讓他覺得很奇怪，不過事後發現是小編深夜在催票，也讓他大讚很有創意。

▲陳其邁上午前往投票所。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁表示，今天高雄天氣暖和，投票率應該比較高，但過去幾次補選，投票率較不如預期，鼓勵民眾行使公民權、盡公民義務，共同參與決定國家政策。公投是對事不對人，對我們未來的國際經貿、區域均衡、能源轉型還有民主深化都非常重要，所以無論如何都要請大家踴躍投票。

▲陳其邁呼籲民眾行使公民權。（圖／記者吳世龍攝）

是否會對投票結果感到緊張？陳其邁說：「不會啦！民主就是日常生活的一部分，投票選人決定事情，台灣是民主自由的國家，大家都很羨慕台灣。」

▲陳其邁笑曝昨晚接到自己的未接來電嚇了一跳。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁步出投開票所後表示，昨晚睡得很好，但凌晨1點還在看市政資料。記者詢問，是否有收到「陳其邁未接來電」，對此，陳其邁笑說：「那是小編的創意，想說奇怪，怎麼會有一封自己的未接來電，奇怪到底是為什麼」，並大讚小編有創意。

▲陳其邁深夜辦公，驚見有一通自己的未接來電。（圖／記者許宥孺攝）

17日深夜，LINE群組流出一段訊息，「您有一通來自陳其邁的未接來電」以及一段29秒語音，聲音來源正是陳其邁，內容說明：「喂！我是陳其邁啦！市長陳其邁，我要拜託你一件很重要的事，12月18日公民投票這禮拜六，你一定要出來投票喔！讓認真打拼的蔡英文總統、蘇院長大力支持，四個不同意才能提升台灣的國際地位，讓經濟更發展，留給下一代更安全、更安全更進步的台灣，要答應我，12月18日一定要出門投『四個不同意』，感謝大家。」

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