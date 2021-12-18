批民進黨一副「不然你想怎麼樣」　柯文哲：「雙標黨」一詞變全民共識

▲柯文哲於18日完成公民投票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨17日於立法院青島東路側舉辦公投之夜，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲當時直批，民進黨整天在說謊、雙標，還稱「如果我是總統，核二核三延役，核四廠暫時不要蓋。」引發外界議論。柯文哲18日表示，「雙標黨」一詞已是全民共識，「這常識了！」

柯文哲18日早上9時30分前往金甌女中投公投票，約於9時40分左右投完票；會後受訪時，關於17日在民眾黨公投之夜稱「如果我是總統」，是否在替2024總統大選做準備？柯文哲回應，身為台北市長，有些政策他還是有些看法，例如2025能源計畫，「到現在為止，有哪個專家或學者願意出來替（總統）蔡英文2025能源政策背書？」

柯文哲質疑，再生能源發電占比20％要如何達到？占比12％的核能退場後如何補上去？這都要講清楚，「所以我每次都說，政治不是喊口號，政治核心是執行力，台灣社會還是有很多我們要去努力的。」

被問到17日談話很辛辣，外傳是柯文哲親自撰寫？柯文哲表示，「昨天非常平和啊！沒有罵人、沒有喊口號。」

媒體追問，昨稱民進黨是雙標黨很辛辣，柯文哲直言，「哇！雙標黨還砲火猛烈？這已經是全民共識了，這常識了！」去看看民進黨以前怎麼罵萊豬，現在又是如何？同一個題目卻兩套嘴臉，「政策不是不能改，但要出來道歉說明啊！」不能一副「我就當選了，不然你想怎麼樣？」