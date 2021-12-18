中央遵守公投結果？　柯文哲完成投票：民進黨不肯回答這題

記者袁茵／台北報導

1218四大公投登場，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲18日早上9時30分前往投票，柯文哲提到，台灣應該要建立一個責任政治文化，到底投票結果出來後，中央是否要遵守，「我看到現在為止，民進黨政府也不肯回答這題。」

▲柯文哲投票。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲18日早上9時30分前往金甌女中投公投票，約於9時40分左右投完票。被問到今日天氣較冷，投票率是否樂觀？柯文哲認為，還沒到下午，所以不知道，但從選前資料來看，「投票率應該不是非常高。」至於自己出門時，妻子陳佩琪還在洗衣服，所以自己就出來投票了。

針對公投結果出來後，政府是否會遵守？以及有沒有人要負起政治責任？柯文哲說，民眾黨立院黨團17日記者會就有講到這點，「台灣還是要建立一個責任政治文化」，到底投票結果政府要不要遵守，「我看現在為止，好像民進黨政府也不肯回答這題。」但投票是國民的權利，也是一種義務，所以可以的話，還是盡量來投票，表達國民意志力。

至於17日呼籲大家投票有無達到成效？柯文哲表示，盡量啦！但不論投票結果如何，還是要做一些檢討報告，其實投票不僅在結果，這種民生問題應是要討論的，但最後卻變訴諸政黨動員意識形態，這些主要政黨不要告訴人民怎麼投，更重要的是講「投完（票）結果怎麼處理，這才是重要的。」

柯文哲舉例，不論是核能或藻礁問題，這些能源問題又牽涉到產業政策，這是有價值的選擇，但更重要的是建立在科學基礎上討論，過程中自己已呼籲很多遍，但看起來都沒在處理；整個國家政治文化還是要進步，「今天重點不是投票結果重點是投票結果出來後，怎麼處理核問題，這才是大問題。」