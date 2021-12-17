　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投連6起電纜線竊案　警查獲長度3249公尺公尺獲台電贈獎勵金

▲警方查獲失竊的台電PVC風雨線。（圖／民眾提供）

▲警方查獲失竊的台電PVC風雨線。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

南投地區今年上旬連續發生6件電纜線失竊案，南投縣刑警大隊經過連月日夜埋伏、跟監，終於掌握竊嫌行蹤，在竹山鎮地區當場逮捕2名竊嫌，總計起獲長度3249公尺的電纜線、價值約19萬元，移送法辦；台電南投區處今天特地前往縣警局，致贈6萬元獎勵金，感謝警方維護民生用電和公共安全。

台電南投區營業處電務副處長吳昆穎今日上午10時，率隊前往縣警局表達感謝之意，並致贈獎勵金，由局長黃永志代表接受；雙方除進一步研討防範電纜線失竊的精進作為，亦將持續合作打擊不法竊賊。

▲南投刑大於竹山鎮破獲電纜線失竊案，台電南投區處特致贈獎勵金6萬元。（圖／台電南投區處提供）

▲▼南投刑大於竹山鎮破獲電纜線失竊案，台電南投區處特致贈獎勵金6萬元。（圖／台電南投區處提供）

▲南投刑大於竹山鎮破獲電纜線失竊案，台電南投區處特致贈獎勵金6萬元。（圖／台電南投區處提供）

警方指出，南投縣今年1、2、4月份各傳出2起電纜線遭竊案件，2名嫌犯落網後，已於8月11日移送法辦並經檢方偵結起訴；黃永志表示，偷竊電纜線極易發生感電事故、危及生命安全，也可能造成停電，影響民眾生活及公共安全，害己害人，籲請宵小勿以身試法，另也呼籲資源回收業者若發現來路不明，或在導線、塑膠外皮上打印TPC標誌之電纜線，應拒收並勇於檢舉。

吳昆穎說，台電未來將更積極與警民合作，民眾一旦發現周遭有可疑陌生人或不明車輛出沒，從事偷竊電纜線、剝掉或焚燒電纜線塑膠外皮及囤積來路不明電纜線等情形，可撥打報案電話110或台電24小時服務專線（1911），提供線索，如經檢舉破獲後將發給獎勵金。
 

►秦偉退休警官父病逝！曾是草屯分局長、白色恐怖受難者高一生女婿

►「想看垃圾車」自行開窗　2歲男童從4樓墜地致顱內出血

►奇蹟！全中運奪金車禍險送命　空手道女將潘尹恩7個月後再奪冠

►火燒合歡山空拍畫面曝！已毀邊坡7公頃還未熄　未下雪慘先黑了頭

►喜迎第4胎竟難產！母成植物人嬰腦麻　家屬控「等醫1小時+誤判」

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
快訊／金馬影帝陳松勇病逝　享壽80歲
台灣人均GDP快贏韓國了！　網卻揭這1點：台人悲哀
擎天崗50頭水牛暴斃　調查死因出爐
快訊／丁特控天堂M機率不實　遊戲橘子終於出手了
女律師打贏官司　3煞北市街頭暴打畫面曝光
OL遭撿屍性侵！　還被二度強吻、襲胸崩潰
快訊／新竹家具行惡火狂燒！　整排汽車停在旁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022首場耶誕跨年演唱會19日新營登場　 金曲歌后＆最佳樂團＆鐵肺公主熱情演出

重症安寧研究發光！推動善終照護　台東馬偕獲優秀論文獎

行動支付及約定轉帳繳納地價稅　500元禮券中獎名單出爐

李啟維力推4個不同意　捍衛台灣主權最有力

保障勞工申請墊償權益　仙宗公司欠薪勞工局進行歇業事實認定

健保愛心添暖意　台東縣愛心專戶助弱勢109人受惠

移民署「安心接種疫苗專案」　失聯移工安心打疫苗還獲贈白米

流浪毛小孩住渡假飯店　花蓮狗貓躍動園區啟用

南投連6起電纜線竊案　警查獲長度3249公尺公尺獲台電贈獎勵金

氣候過熱+薊馬肆虐影響　屏東紅豆損失慘重

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

27歲女花光120萬積蓄住毛胚屋 省下裝潢費最豪華的地方是廁所

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

4口住「破洞古厝」擠5坪房間睡覺　70歲阿公扛家計...孫：想長大賺錢

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

2022首場耶誕跨年演唱會19日新營登場　 金曲歌后＆最佳樂團＆鐵肺公主熱情演出

重症安寧研究發光！推動善終照護　台東馬偕獲優秀論文獎

行動支付及約定轉帳繳納地價稅　500元禮券中獎名單出爐

李啟維力推4個不同意　捍衛台灣主權最有力

保障勞工申請墊償權益　仙宗公司欠薪勞工局進行歇業事實認定

健保愛心添暖意　台東縣愛心專戶助弱勢109人受惠

移民署「安心接種疫苗專案」　失聯移工安心打疫苗還獲贈白米

流浪毛小孩住渡假飯店　花蓮狗貓躍動園區啟用

南投連6起電纜線竊案　警查獲長度3249公尺公尺獲台電贈獎勵金

氣候過熱+薊馬肆虐影響　屏東紅豆損失慘重

2022首場耶誕跨年演唱會19日新營登場　 金曲歌后＆最佳樂團＆鐵肺公主熱情演出

公投日又濕又冷　「2降雨熱區」出爐！各地最冷低溫一次看

LIVE／公投之夜最後衝刺　柯文哲率民眾黨反萊豬、護藻礁

TWICE首場巡迴演唱會宣佈取消！　南韓防疫規範升級韓網一片哀嚎

關懷盃／憶兒時與岳東華抓蛇　董子浩：現在不敢了

空軍女士官遭性騷輕生！法院輕判「豬哥學長」9年徒刑　死者父氣壞

女出血14天「肝臟中發現胎兒」　醫分享奇異片網嚇壞：怎麼進去的

瀏海還在！金色摺疊iPhone渲染圖曝光　

南特45周年校慶　歸南國小舞龍隊受邀表演祝賀

重症安寧研究發光！推動善終照護　台東馬偕獲優秀論文獎

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

地方熱門新聞

秦偉警官父病逝　是白色恐怖受難者高一生女婿

緬甸蟒爬出來曬太陽！路過民眾驚喜拍照

台南議會開臨會審預算苦等不到民進黨

台南國民黨市議員路口街講

超商募集物資送偏鄉　數量「疫」外翻倍創新高

台南鬧區車隊掃街朱立倫喊4個都同意

桃園「三箭齊發」　強化龜山聯外公車服務

一張圖看高雄社宅分布「這一區最多戶」

法鼓山春聯「大菩提心」　結緣迎虎年好福氣

台東釋迦出國秀實力　伊賀市嚐鮮「歐伊系捏」

台灣民俗村開發為工業區　環盟抗議

交通船有停航可能　預估投票率低

『嘉義in89豪華影城』開幕　觀賞最新蜘蛛人

南投首座大型親子公園歡喜開箱

更多熱門

相關新聞

議員前助理專偷台、師大　2學生提款卡寫密碼被領光

議員前助理專偷台、師大　2學生提款卡寫密碼被領光

台北市議員陳彥伯的陳姓前助理，因被抓到在辦公室行竊丟工作，之後賊性難改，仍然到處行竊，上個月，他6度趁著夜色，到台大、師大運動場，把學生放在場邊的背包整個拎走，搜刮金錢後，昂貴的原文書等物品全丟掉，有2名學生把密碼寫在提款卡上，生活費遭提領一空，台北地檢署17日依竊盜等罪將他起訴。

大潭電廠「1千公斤鐵門」倒塌　工程師遭重壓亡

大潭電廠「1千公斤鐵門」倒塌　工程師遭重壓亡

重啟核四　給台灣一個機會

重啟核四　給台灣一個機會

前員工份鑰匙2度行竊　老闆：飼老鼠咬布袋

前員工份鑰匙2度行竊　老闆：飼老鼠咬布袋

3人專偷停車場　「羅賴把」成繳費機殺手

3人專偷停車場　「羅賴把」成繳費機殺手

關鍵字：

刑警大隊竹山電纜竊盜台電

讀者迴響

熱門新聞

1歲被生父丟垃圾桶！她「23年後變身價破億巨星」

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

鄧紫棋爆分手5年富二代男友！3句話嗆他「雙面人」

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

女大生產3子讓富豪信是自己種！花近9千萬包養GG

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

開店10年首次調漲　小吃店老闆哭：客人全跑光

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

華航澎湖225死空難慘劇　1分鐘詭異錄音檔曝

首次下單蝦皮店到店！他超後悔「寧願寄超商

更多

最夯影音

更多
黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊
小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面