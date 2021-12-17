南投連6起電纜線竊案　警查獲長度3249公尺公尺獲台電贈獎勵金

▲警方查獲失竊的台電PVC風雨線。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

南投地區今年上旬連續發生6件電纜線失竊案，南投縣刑警大隊經過連月日夜埋伏、跟監，終於掌握竊嫌行蹤，在竹山鎮地區當場逮捕2名竊嫌，總計起獲長度3249公尺的電纜線、價值約19萬元，移送法辦；台電南投區處今天特地前往縣警局，致贈6萬元獎勵金，感謝警方維護民生用電和公共安全。

台電南投區營業處電務副處長吳昆穎今日上午10時，率隊前往縣警局表達感謝之意，並致贈獎勵金，由局長黃永志代表接受；雙方除進一步研討防範電纜線失竊的精進作為，亦將持續合作打擊不法竊賊。

▲▼南投刑大於竹山鎮破獲電纜線失竊案，台電南投區處特致贈獎勵金6萬元。（圖／台電南投區處提供）

警方指出，南投縣今年1、2、4月份各傳出2起電纜線遭竊案件，2名嫌犯落網後，已於8月11日移送法辦並經檢方偵結起訴；黃永志表示，偷竊電纜線極易發生感電事故、危及生命安全，也可能造成停電，影響民眾生活及公共安全，害己害人，籲請宵小勿以身試法，另也呼籲資源回收業者若發現來路不明，或在導線、塑膠外皮上打印TPC標誌之電纜線，應拒收並勇於檢舉。

吳昆穎說，台電未來將更積極與警民合作，民眾一旦發現周遭有可疑陌生人或不明車輛出沒，從事偷竊電纜線、剝掉或焚燒電纜線塑膠外皮及囤積來路不明電纜線等情形，可撥打報案電話110或台電24小時服務專線（1911），提供線索，如經檢舉破獲後將發給獎勵金。



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