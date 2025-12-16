　
社會 社會焦點 保障人權

法律職涯恐全毀！「便當法官」私下接案遭送法評　若免職下場超慘

▲前台南地院法官施志遠（右）轉任律師，並慶祝律師事務所開幕，捐1百個愛心便當給竹仔店海產店老闆歐光榮，分發給弱勢族群。（圖：民眾提供、竹仔店海產店歐光榮提供）

▲前台南地院法官施志遠轉任律師，當時還風光慶祝律師事務所開幕。（圖／民眾提供）

記者吳銘峯、莊智勝／台北報導

前台南地院法官施志遠2023年即將辭任法官之際，竟私下「接案」替人寫律師狀，並藉此收取報酬。法官評鑑委員會審理後，將施送職務法庭議處，建請免職法官職務；若此次決議做出免除法官職務判決，依照《法官法》規定，施志遠也將被停止律師職務、且不准報考相關法律類公務人員，等同斷送法律界職涯所有生路。

施志遠為司法官55期結業的司法官，2016年分發到台南地院擔任民事庭試署法官，多年後升任候補法官，但卻因排隊領取慈善團體提供的「愛心便當」而與民眾吵架；先前更因愛妻騎車遭警方攔檢，施志遠到場關切時搬出法官身分，當街嗆警，引發社會輿論關注。

據悉，施志遠原本職務評定都相當良好，但因陸續爆發衝突事件，遭院長口頭訓誡，並影響年終考績，施為此鬱鬱寡歡，並計畫離開法官職務轉任律師；但2023年，施志遠即將辭任法官前，卻私下接受另名梁姓律師委託，幫忙撰寫狀紙，還把案件轉介到梁姓律師處，甚至提供當事人法律諮詢並預先收取委任費用，等同還在法官任期中私下兼差律師工作。台南地院獲悉後，決議將施送法官評鑑。

施志遠遭約談到庭時，辯稱梁姓律師是他國中同學，由於他當時正是人生低谷，遇上梁姓律師伸出援手，所以非常感激，才會協助梁姓律師。但法評會不買單，最後決議將他送職務法庭議處，並建請免除法官職務，不得再任公務員。

施志遠辭任法官後已經轉任律師多年，法評會本次決議若獲得職務法庭認同而做出免除法官職務的判決，依照《法官法》第50條第1項第1款之懲戒處分後，依同法第50條第3項規定，施志遠就被停止執行律師職務，也就是不僅拔除施志遠的法官身分，連讓他繼續擔任律師也不准，也不准報考相關法律類的公務人員，等同斷了他所有法律界的生路。

12/14 全台詐欺最新數據

