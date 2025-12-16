基隆黑幫2男談判破裂！他在保時捷內開槍奪命　遭羈押禁見

▲基隆發生槍擊案，盧姓男子被依殺人等罪嫌送辦，檢方聲請羈押禁見獲准。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

基隆市安樂區大武崙工業區昨(15)日驚傳槍擊命案，34歲鄭姓男子與33歲盧姓男子疑因金錢糾紛相約談判，雙方在車內爆發口角衝突，盧男竟持槍連開兩槍，其中一槍擊中鄭男右胸致命。警方循線追查後，於案發當日上午將盧男逮捕到案，基隆地檢署複訊後聲請羈押禁見，法院昨(15)日晚間召開羈押庭，裁定盧男羈押禁見。

警方調查，鄭男與盧男皆具天道盟同心會成員背景，兩人原本相識，後因糾紛反目。共同友人指出，鄭男日前曾嗆聲要對盧男開槍，雙方關係緊張。警方指出，盧男於本月7日曾酒後與人發生糾紛，並攜帶利刃及螺絲起子在街道上行走，引發民眾不安而報警。員警到場後將盧男帶返分局調查，經製作筆錄後，依違反《社會秩序維護法》移請裁處。

盧男於14日中午相約鄭男至大武崙工業區附近產業道路談判，並邀請林姓男子同行；鄭男則獨自駕駛家中保時捷前往。盧男到場後獨自下車，林男則留在車內，盧男隨後坐進鄭男車輛副駕駛座，雙方在車內再度發生口角。

▲鄭男家屬連絡不到鄭男，尋求警方幫忙，在路邊車內發現鄭男遺體。（圖／記者郭世賢翻攝）

爭執過程中，盧男突然拿出改造手槍，朝車內開槍示威。鄭男見狀情緒激動，打開車門欲下車，盧男疑擔心鄭男取用武器，再度朝鄭男開槍，子彈擊中其右胸。鄭男中彈後倒臥在車旁，盧男隨後將鄭男推入保時捷後座，並與林男一同駕車離去。

鄭男家屬14日中午得知其外出「處理事情」，晚間遲遲聯絡不上，心生不安而報警協尋。警方於15日凌晨4時許，在大武崙工業區武訓街發現鄭男所駕駛的車輛，鄭男則是中彈倒臥後座，通報消防局到場，救護人員檢視後確認鄭男已經死亡。

警方於15日上午8時左右，在成功一路巷底發現盧男所駕駛的車輛，但未見人影，隨即在附近埋伏守候，待盧男現身後將其逮捕，並於其住處查扣疑似涉案改造手槍。盧男供稱，因與鄭男有財務糾紛，當天談判再起衝突，才開槍擊中對方；同行的林男則表示，自己始終留在車內，不知盧男已開槍殺人。警方完成相關筆錄後，於昨晚將盧男與林男一併移送基隆地檢署。檢察官複訊後，認定盧男涉犯殺人重罪，且有逃亡之虞，向基隆地方法院聲請羈押並禁止接見通信獲准；另諭知林男以6萬元交保。