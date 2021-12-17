議員前助理專偷台、師大！原文書當垃圾　2學生提款卡寫密碼被領光

▲慣竊常在晚上埋伏台大、師大運動場旁，趁學生運動不注意時偷走背包。（資料照／記者蘇位榮攝）

記者劉昌松／台北報導

曾擔任過市議員助理的陳姓慣犯，因被抓到在辦公室行竊丟工作，之後賊性難改，仍然到處行竊，上個月，他6度趁著夜色，到台大、師大運動場，把學生放在場邊的背包整個拎走，搜刮金錢後，昂貴的原文書等物品全丟掉，有2名學生把密碼寫在提款卡上，生活費遭提領一空，台北地檢署17日依竊盜等罪將他起訴。

陳男是個竊盜慣犯，2015年1月才獲聘擔任當時的台北市議員陳彥伯助理，之後陳彥伯辦公室陸續有東西不見，懷疑是陳男所為，因此向警方報案並在4月就將陳男開除，之後陳男又多次因竊盜、賭博等罪遭法院判刑定讞。

11月間，台北市警大安分局又接獲多起報案，前後有6名大學生表示，他們晚上在台大或師大的體育場運動時，把背包放在場邊，運動完回來就不見了，有學生擔心生活費被偷走，也有學生急著想找回好不容易買到的原文書。

檢警循線查出，又是陳男犯案，將他拘捕到案後，被檢察官以有反覆實施之虞，向法官聲押獲准，檢警調查，陳男偷到學生的包包後，只留下值錢財物，其他都已經丟棄，有2名學生的提款卡上寫著密碼，還被陳男拿去ATM分別提領5000元、7000元，因此依竊盜、詐欺等罪起訴。

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